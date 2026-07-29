Стратегический резерв нефти США обновил минимум с марта 1983 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стратегический резерв нефти США сократился до 307,65 миллиона баррелей.
- Это минимальное значение с марта 1983 года.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 24 июля, сократился на 3,797 миллиона баррелей - до минимальных с марта 1983 года 307,65 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Ниже уровень стратегических запасов был на конец недели по 4 марта 1983 года - тогда он составлял 306,964 миллиона баррелей.