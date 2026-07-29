Названы регионы-лидеры по инновационному развитию

Краткий пересказ от РИА ИИ Москва в девятый раз возглавила Рейтинг инновационного развития российских субъектов.

В тройку лидеров также вошли Республика Татарстан и Томская область, которая впервые попала в топ-3 наиболее инновационных регионов страны.

Значительное улучшение позиций в рейтинге показали девять субъектов РФ, активно развивающих инновационную политику и деятельность.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Москва в девятый раз возглавила Рейтинг инновационного развития российских субъектов, вместе с ней в тройку лидеров вошли также Республика Татарстан и Томская область, свидетельствует рейтинг Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Москва в девятый раз возглавила Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Как и годом ранее, в первую пятерку по значению Российского регионального инновационного индекса (РРИИ), помимо Москвы , вошли Республика Татарстан , Томская, Нижегородская области и Санкт-Петербург", - отмечают составили рейтинга.

Томская область впервые за все время наблюдений попала в топ-3 наиболее инновационных регионов страны. Такой успех обеспечен укреплением позиций региона в индексах "Качество инновационной политики", "Социально-экономические условия инновационной деятельности", "Инновационная деятельность".

Значительно улучшили свое положение по сравнению с предыдущим рейтингом девять субъектов РФ: Иркутская область (+20 позиций), Ленинградская область и Республика Крым (+18), Приморский край (+17), Тюменская область (+14), Хабаровский край и Республика Алтай (+12), Кемеровская (+11) и Воронежская (+10) области.