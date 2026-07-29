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Названы регионы-лидеры по инновационному развитию - РИА Новости, 29.07.2026
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00:11 29.07.2026 (обновлено: 00:12 29.07.2026)
Названы регионы-лидеры по инновационному развитию

Москва и Татарстан возглавили рейтинг инновационного развития регионов

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкВид на Москву
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва в девятый раз возглавила Рейтинг инновационного развития российских субъектов.
  • В тройку лидеров также вошли Республика Татарстан и Томская область, которая впервые попала в топ-3 наиболее инновационных регионов страны.
  • Значительное улучшение позиций в рейтинге показали девять субъектов РФ, активно развивающих инновационную политику и деятельность.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Москва в девятый раз возглавила Рейтинг инновационного развития российских субъектов, вместе с ней в тройку лидеров вошли также Республика Татарстан и Томская область, свидетельствует рейтинг Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Москва в девятый раз возглавила Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Как и годом ранее, в первую пятерку по значению Российского регионального инновационного индекса (РРИИ), помимо Москвы, вошли Республика Татарстан, Томская, Нижегородская области и Санкт-Петербург", - отмечают составили рейтинга.
Томская область впервые за все время наблюдений попала в топ-3 наиболее инновационных регионов страны. Такой успех обеспечен укреплением позиций региона в индексах "Качество инновационной политики", "Социально-экономические условия инновационной деятельности", "Инновационная деятельность".
Значительно улучшили свое положение по сравнению с предыдущим рейтингом девять субъектов РФ: Иркутская область (+20 позиций), Ленинградская область и Республика Крым (+18), Приморский край (+17), Тюменская область (+14), Хабаровский край и Республика Алтай (+12), Кемеровская (+11) и Воронежская (+10) области.
Все названные регионы заметно продвинулись в рейтинге благодаря более активной инновационной политике, шесть - за счет интенсификации инновационной деятельности, пять - за счет улучшения социально-экономических условий инновационной деятельности и роста научно-технического потенциала.
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