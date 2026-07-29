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В Москве отремонтировали Новодевичью набережную - РИА Новости, 29.07.2026
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В Москве отремонтировали Новодевичью набережную

Новодевичью набережную обновили в центре Москвы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНоводевичья набережная в Москве
Новодевичья набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Новодевичья набережная в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили комплексный ремонт Новодевичьей набережной в центре Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году приводим в порядок четыре набережные в районе Хамовники - Пречистенскую, Фрунзенскую, Новодевичью и Ростовскую. Эти набережные являются точками притяжения для жителей и гостей столицы благодаря множеству известных локаций, в том числе олимпийскому комплексу "Лужники" и Парку Горького. Поэтому основная задача - обеспечить удобное передвижение водителей и пешеходов", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в настоящее время полностью выполнены работы на Новодевичьей набережной.
"В рамках проекта заменили на проезжей части и тротуарах более 30 тысяч квадратных метров покрытия, после чего нанесли дорожную разметку. Ранее там меняли асфальт в 2015 году. Качественное освещение - необходимое условие комфортной городской среды, оборудовали почти 70 фонарей с энергоэффективными светильниками, нерегулируемые пешеходные переходы оснастили опорами контрастного освещения. В ходе работ установили удобные лавочки для отдыха, провели озеленение - площадь газона составила почти 7 тысяч "квадратов", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что общая протяженность обновленных набережных в районе Хамовники составит более пяти километров, что позволит создать единый комфортный маршрут для автомобилистов и пешеходов.
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