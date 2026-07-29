В Москве отремонтировали Новодевичью набережную

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили комплексный ремонт Новодевичьей набережной в центре Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В этом году приводим в порядок четыре набережные в районе Хамовники - Пречистенскую, Фрунзенскую, Новодевичью и Ростовскую. Эти набережные являются точками притяжения для жителей и гостей столицы благодаря множеству известных локаций, в том числе олимпийскому комплексу "Лужники" и Парку Горького. Поэтому основная задача - обеспечить удобное передвижение водителей и пешеходов", - отметил Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что в настоящее время полностью выполнены работы на Новодевичьей набережной.

"В рамках проекта заменили на проезжей части и тротуарах более 30 тысяч квадратных метров покрытия, после чего нанесли дорожную разметку. Ранее там меняли асфальт в 2015 году. Качественное освещение - необходимое условие комфортной городской среды, оборудовали почти 70 фонарей с энергоэффективными светильниками, нерегулируемые пешеходные переходы оснастили опорами контрастного освещения. В ходе работ установили удобные лавочки для отдыха, провели озеленение - площадь газона составила почти 7 тысяч "квадратов", - рассказал Бирюков.