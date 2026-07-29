Умер ребенок, пострадавший при попадании БПЛА в дом в Керчи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Керчи умер девятилетний мальчик, получивший тяжелые ранения после атаки дрона ВСУ на частный дом, сообщили в Минздраве Крыма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. В Керчи умер девятилетний мальчик, получивший тяжелые ранения после атаки украинского дрона, сообщили РИА Новости в Минздраве Крыма.
"Несмотря на весь объем оказанной медицинской помощи, ребенок умер", — говорится в заявлении.
Украинские БПЛА ударили по частному дому в Керчи накануне. Пострадали пять человек, трое из которых — родственники погибшего мальчика.
В ответ на атаки ВСУ на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18