Рейтинг@Mail.ru
Умер ребенок, пострадавший при попадании БПЛА в дом в Керчи - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 29.07.2026 (обновлено: 18:02 29.07.2026)
Умер ребенок, пострадавший при попадании БПЛА в дом в Керчи

В Керчи умер мальчик, пострадавший после удара дрона ВСУ по частному дому

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Керчи умер девятилетний мальчик, получивший тяжелые ранения после атаки дрона ВСУ на частный дом, сообщили в Минздраве Крыма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. В Керчи умер девятилетний мальчик, получивший тяжелые ранения после атаки украинского дрона, сообщили РИА Новости в Минздраве Крыма.
"Несмотря на весь объем оказанной медицинской помощи, ребенок умер", — говорится в заявлении.
Украинские БПЛА ударили по частному дому в Керчи накануне. Пострадали пять человек, трое из которых — родственники погибшего мальчика.
В ответ на атаки ВСУ на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
КерчьВооруженные силы УкраиныПроисшествияРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала