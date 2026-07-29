Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ занимаются мародерством в поселке Семеновка под Славянском в ДНР, сообщили в российских силовых структурах.
- Местные жители предпенсионного возраста жалуются, что украинские военные разграбили дома на улице Лисичанской.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Военнослужащие 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ занимаются мародерством в поселке Семеновка под Славянском в ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, жалобы на действия украинских военнослужащих 810-й отдельной десантно-штурмовой бригады поступают от оставшихся в населенном пункте местных жителей, преимущественно предпенсионного возраста из поселка Семеновка между Славянском и Николаевкой
"Оставшиеся в населенном пункте люди предпенсионного возраста сообщают, что украинские военные ходят небольшими группами и вчера разграбили дома на улице Лисичанской", — сообщил собеседник агентства.