Боевики ВСУ разграбили дома жителей поселка под Славянском

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Военнослужащие 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ занимаются мародерством в поселке Семеновка под Славянском в ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Оставшиеся в населенном пункте люди предпенсионного возраста сообщают, что украинские военные ходят небольшими группами и вчера разграбили дома на улице Лисичанской", — сообщил собеседник агентства.