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Боевики ВСУ разграбили дома жителей поселка под Славянском - РИА Новости, 29.07.2026
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17:14 29.07.2026
Боевики ВСУ разграбили дома жителей поселка под Славянском

Боевики ВСУ разграбили дома жителей Семеновки под Славянском

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ занимаются мародерством в поселке Семеновка под Славянском в ДНР, сообщили в российских силовых структурах.
  • Местные жители предпенсионного возраста жалуются, что украинские военные разграбили дома на улице Лисичанской.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Военнослужащие 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ занимаются мародерством в поселке Семеновка под Славянском в ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, жалобы на действия украинских военнослужащих 810-й отдельной десантно-штурмовой бригады поступают от оставшихся в населенном пункте местных жителей, преимущественно предпенсионного возраста из поселка Семеновка между Славянском и Николаевкой
"Оставшиеся в населенном пункте люди предпенсионного возраста сообщают, что украинские военные ходят небольшими группами и вчера разграбили дома на улице Лисичанской", — сообщил собеседник агентства.
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