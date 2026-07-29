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Расчеты БПЛА "Севера" за ночь уничтожили САУ и танк ВСУ - РИА Новости, 29.07.2026
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Расчеты БПЛА "Севера" за ночь уничтожили САУ и танк ВСУ

РИА Новости: расчеты БПЛА "Севера" за ночь уничтожили САУ и танк ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские расчеты ударных БПЛА уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и танк Т-64 ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
  • Также были уничтожены пункт управления БПЛА, станция радиоэлектронной борьбы и пункт временного размещения ВСУ.
КУРСК, 29 июл - РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА за ночь уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", танк Т-64 ВСУ и вражеский пункт временного размещения в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"В результате боевой работы расчетов FPV-дронов в Харьковской и Сумской областях были уничтожены самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", танк Т-64, пункт управления БПЛА, станция радиоэлектронной борьбы и пункт временного размещения ВСУ", - рассказали в группировке войск "Север".
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