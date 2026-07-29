Расчеты БПЛА "Севера" за ночь уничтожили САУ и танк ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские расчеты ударных БПЛА уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и танк Т-64 ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
- Также были уничтожены пункт управления БПЛА, станция радиоэлектронной борьбы и пункт временного размещения ВСУ.
КУРСК, 29 июл - РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА за ночь уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", танк Т-64 ВСУ и вражеский пункт временного размещения в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"В результате боевой работы расчетов FPV-дронов в Харьковской и Сумской областях были уничтожены самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", танк Т-64, пункт управления БПЛА, станция радиоэлектронной борьбы и пункт временного размещения ВСУ", - рассказали в группировке войск "Север".