Расчеты БПЛА "Севера" за ночь уничтожили САУ и танк ВСУ

КУРСК, 29 июл - РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА за ночь уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", танк Т-64 ВСУ и вражеский пункт временного размещения в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".