Рейтинг@Mail.ru
CENTCOM утверждает, что все выпущенные Ираном ракеты были перехвачены - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:45 29.07.2026
CENTCOM утверждает, что все выпущенные Ираном ракеты были перехвачены

CENTCOM: все выпущенные Ираном ракеты были перехвачены

© REUTERS / AL DRAGOФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© REUTERS / AL DRAGO
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральное командование вооруженных сил США утверждает, что все ракеты, выпущенные Ираном, были успешно перехвачены.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует.
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) утверждает, что все ракеты, якобы выпущенные Ираном по американским войскам, были перехвачены.
"Все иранские ракеты были успешно перехвачены. Вооруженные силы США сохраняют бдительность и высокую степень готовности", - говорится в заявлении командования в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Трамп выразил нежелание атаковать гражданскую инфрастуктуру Ирана
Вчера, 16:38
 
В миреИранСШАДональд ТрампВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала