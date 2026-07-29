CENTCOM утверждает, что все выпущенные Ираном ракеты были перехвачены

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральное командование вооруженных сил США утверждает, что все ракеты, выпущенные Ираном, были успешно перехвачены.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует.
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) утверждает, что все ракеты, якобы выпущенные Ираном по американским войскам, были перехвачены.
"Все иранские ракеты были успешно перехвачены. Вооруженные силы США сохраняют бдительность и высокую степень готовности", - говорится в заявлении командования в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран.