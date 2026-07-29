Рейтинг@Mail.ru
В польских Пыжицах снесут памятник советским воинам - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 29.07.2026
В польских Пыжицах снесут памятник советским воинам

В польских Пыжицах 31 июля снесут памятник советским воинам

© Фото : Urząd Miejski w PyrzycachПамятник советским воинам в польских Пыжицах
Памятник советским воинам в польских Пыжицах - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Urząd Miejski w Pyrzycach
Памятник советским воинам в польских Пыжицах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В польских Пыжицах 31 июля снесут памятник советским воинам.
ВАРШАВА, 29 июл – РИА Новости. Памятник советским воинам снесут в польских Пыжицах в ближайшую пятницу, сообщает Институт национальной памяти республики (IPN).
"В пятницу, 31 июля 2026 года, в Пыжицах Западнопоморского воеводства состоится пресс-брифинг, во время которого состоится демонтаж советского пропагандистского объекта под названием "Памятник памяти", - говорится в сообщении.
Памятник русскому поэту Александру Пушкину демонтировали в городе Каменка в Черкасской области на Украине - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
В Черкасской области снесли памятник Пушкину
2 июля, 17:39
По данным IPN, в данном мероприятии намерен лично принять участие исполняющий обязанности директора института Кароль Полеевский.
В перечне, совместно составленном российской и польской сторонами в 1997 году, в Польше был 561 памятник советским воинам. По последним данным, в настоящее время на территории страны осталось не более нескольких десятков таких объектов.
Снос советских памятников является инициативой Института национальной памяти. Данный процесс был запущен, когда нынешний президент республики Кароль Навроцкий возглавлял этот институт.
Из-за данной деятельности Навроцкий является фигурантом уголовного дела, возбужденного в России, он объявлен в розыск.
В МИД РФ отмечали, что страны Балтии, Польша и Украина продолжают сносить памятники советским воинам при поддержке ЕС и НАТО. Запад борьбой с мемориальными объектами пытается сцементировать русофобский фронт. В ведомстве, комментируя снос памятников, назвали польские власти неблагодарными.
Братская могила советских воинов в Йыгевесте, Эстония - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
В Эстонии демонтировали братскую могилу советских солдат
17 июля, 12:05
 
В миреПольшаРоссияБалтияКароль НавроцкийЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала