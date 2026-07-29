Краткий пересказ от РИА ИИ В польских Пыжицах 31 июля снесут памятник советским воинам.

ВАРШАВА, 29 июл – РИА Новости. Памятник советским воинам снесут в польских Пыжицах в ближайшую пятницу, сообщает Институт национальной памяти республики (IPN).

"В пятницу, 31 июля 2026 года, в Пыжицах Западнопоморского воеводства состоится пресс-брифинг, во время которого состоится демонтаж советского пропагандистского объекта под названием "Памятник памяти", - говорится в сообщении.

По данным IPN, в данном мероприятии намерен лично принять участие исполняющий обязанности директора института Кароль Полеевский.

В перечне, совместно составленном российской и польской сторонами в 1997 году, в Польше был 561 памятник советским воинам. По последним данным, в настоящее время на территории страны осталось не более нескольких десятков таких объектов.

Снос советских памятников является инициативой Института национальной памяти. Данный процесс был запущен, когда нынешний президент республики Кароль Навроцкий возглавлял этот институт.

Из-за данной деятельности Навроцкий является фигурантом уголовного дела, возбужденного в России, он объявлен в розыск.