В ХМАО ликвидировали открытое горение на складе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Пыть-Яхе в ХМАО на улице Магистральной загорелась строительная химия, дизельное топливо и бочки с маслом на площади около тысячи квадратных метров.
- Открытое горение ликвидировано, пострадавших нет.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в Пыть-Яхе в ХМАО, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
По данным МЧС России, строительная химия, дизельное топливо и бочки с маслом загорелись на площади порядка тысячи квадратных метров на открытой площадке в Пыть-Яхе на улице Магистральной, огонь распространился на два расположенных рядом склада. В прокуратуре региона сообщили, что пострадавших при пожаре нет.
"В ХМАО ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении пресс-службы.