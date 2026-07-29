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В ХМАО ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 29.07.2026
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20:12 29.07.2026 (обновлено: 20:20 29.07.2026)
В ХМАО ликвидировали открытое горение на складе

В Пыть-Яхе ликвидировали открытое горение на складе

© МЧС Югры/MAXЛиквидация пожара в Пыть-Яхе в ХМАО
Ликвидация пожара в Пыть-Яхе в ХМАО - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© МЧС Югры/MAX
Ликвидация пожара в Пыть-Яхе в ХМАО
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пыть-Яхе в ХМАО на улице Магистральной загорелась строительная химия, дизельное топливо и бочки с маслом на площади около тысячи квадратных метров.
  • Открытое горение ликвидировано, пострадавших нет.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в Пыть-Яхе в ХМАО, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
По данным МЧС России, строительная химия, дизельное топливо и бочки с маслом загорелись на площади порядка тысячи квадратных метров на открытой площадке в Пыть-Яхе на улице Магистральной, огонь распространился на два расположенных рядом склада. В прокуратуре региона сообщили, что пострадавших при пожаре нет.
"В ХМАО ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении пресс-службы.
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ПроисшествияПыть-ЯхРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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