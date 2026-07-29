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Почти треть продаж "Пятерочки" приходится на собственные бренды - РИА Новости, 29.07.2026
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13:56 29.07.2026
Почти треть продаж "Пятерочки" приходится на собственные бренды

"Пятерочка" продала в I полугодии под собственными брендами более 28% товаров

© Фото : "Пятерочка"Овощи и фрукты в магазине "Пятерочка"
Овощи и фрукты в магазине Пятерочка - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : "Пятерочка"
Овощи и фрукты в магазине "Пятерочка"
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Почти каждый третий товар, проданный в магазинах сети "Пятерочка" в первом полугодии 2026 года, был произведен под собственными брендами — их доля в продажах в натуральном выражении достигла 28,3%, сообщает компания.
Товары под собственными брендами торговой сети входят уже в 62% покупательских чеков, то есть более половины покупателей регулярно выбирают хотя бы один такой товар.
"Сегодня собственные бренды "Пятерочки" развиваются как самостоятельные продукты с собственной концепцией, ассортиментом и аудиторией. В портфель сети входит более 35 собственных марок, охватывающих практически все категории — от базовых продуктов и готовой еды до товаров для здорового питания", - отмечается в сообщении.
При этом самыми продаваемыми стали товары в категории готовых продуктов. Среди горячих напитков наиболее востребованы молочные кофейные позиции. Пользуются спросом и знакомые блюда домашней кухни: салаты, каши, супы и выпечка.
"Покупатели все чаще выбирают продукты, которые помогают экономить время — готовый завтрак перед работой, быстрый обед в течение дня или перекус по дороге", - указали в компании.
 
Пятерочка (сеть магазинов)ПродажиБренды
 
 
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