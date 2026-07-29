Почти треть продаж "Пятерочки" приходится на собственные бренды

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Почти каждый третий товар, проданный в магазинах сети "Пятерочка" в первом полугодии 2026 года, был произведен под собственными брендами — их доля в продажах в натуральном выражении достигла 28,3%, сообщает компания.

Товары под собственными брендами торговой сети входят уже в 62% покупательских чеков, то есть более половины покупателей регулярно выбирают хотя бы один такой товар.

"Сегодня собственные бренды "Пятерочки" развиваются как самостоятельные продукты с собственной концепцией, ассортиментом и аудиторией. В портфель сети входит более 35 собственных марок, охватывающих практически все категории — от базовых продуктов и готовой еды до товаров для здорового питания", - отмечается в сообщении.

При этом самыми продаваемыми стали товары в категории готовых продуктов. Среди горячих напитков наиболее востребованы молочные кофейные позиции. Пользуются спросом и знакомые блюда домашней кухни: салаты, каши, супы и выпечка.