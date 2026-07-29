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В Херсонской области за ночь сбили 15 украинских дронов - РИА Новости, 29.07.2026
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11:21 29.07.2026
В Херсонской области за ночь сбили 15 украинских дронов

Сальдо: в Херсонской области за ночь сбили 15 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За ночь в Херсонской области уничтожено 15 дронов ВСУ.
  • Обстрелам подверглись населенные пункты Алешкинского и Голопристанского округов, пострадавших среди мирных жителей нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Пятнадцать дронов ВСУ уничтожено за ночь в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Глава региона сообщил, что обстрелам подверглись населенные пункты Алешкинского и Голопристанского округов, погибших и пострадавших среди мирных жителей нет.
"За ночь над территорией Херсонской области средствами мобильных огневых групп и противовоздушной обороны уничтожены 15 вражеских беспилотников", - написал губернатор.
По словам губернатора, на территории области обнаружены пять взрывоопасных предметов. Четыре из них обезврежены саперами, разминирование еще одного запланировано.
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