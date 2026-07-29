В Херсонской области за ночь сбили 15 украинских дронов

Глава региона сообщил, что обстрелам подверглись населенные пункты Алешкинского и Голопристанского округов, погибших и пострадавших среди мирных жителей нет.

По словам губернатора, на территории области обнаружены пять взрывоопасных предметов. Четыре из них обезврежены саперами, разминирование еще одного запланировано.