В Херсонской области за ночь сбили 15 украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За ночь в Херсонской области уничтожено 15 дронов ВСУ.
- Обстрелам подверглись населенные пункты Алешкинского и Голопристанского округов, пострадавших среди мирных жителей нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Пятнадцать дронов ВСУ уничтожено за ночь в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Глава региона сообщил, что обстрелам подверглись населенные пункты Алешкинского и Голопристанского округов, погибших и пострадавших среди мирных жителей нет.
"За ночь над территорией Херсонской области средствами мобильных огневых групп и противовоздушной обороны уничтожены 15 вражеских беспилотников", - написал губернатор.
По словам губернатора, на территории области обнаружены пять взрывоопасных предметов. Четыре из них обезврежены саперами, разминирование еще одного запланировано.