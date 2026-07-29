ПВО за ночь перехватила и уничтожила 295 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО уничтожили 295 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России за ночь.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких областей и акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 295 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за ночь, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 28 июля до 8.00 29 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 295 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Чувашской Республики, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18