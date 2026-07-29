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Россия стояла у истоков фиджитал-движения, заявил Путин - РИА Новости, 29.07.2026
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15:57 29.07.2026 (обновлено: 16:34 29.07.2026)
Россия стояла у истоков фиджитал-движения, заявил Путин

Путин: Россия создает все условия для развития фиджитал-движения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с видеообращением к участникам и гостям III Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", который пройдет в Астане
Президент РФ Владимир Путин выступает с видеообращением к участникам и гостям III Международного мультиспортивного турнира Игры будущего, который пройдет в Астане - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает с видеообращением к участникам и гостям III Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", который пройдет в Астане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия стояла у истоков фиджитал-движения и создает все условия для развития этого вида спорта, заявил президент России Владимир Путин.
  • Всероссийская федерация фиджитал-спорта была образована в ноябре 2022 года, а в феврале — марте 2024 года в России прошли первые "Игры будущего".
  • Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" начнется в Астане 29 июля и завершится 9 августа, в нем примут участие более 800 спортсменов 50 национальностей.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия стояла у истоков фиджитал-движения, а теперь создает все условия для развития этого вида спорта, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду обратился к участникам турнира, гостям и главам делегаций III Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего".
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"Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения и, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта", - сообщил он.
Глава государства напомнил, что Всероссийская федерация фиджитал-спорта была образована в ноябре 2022 года, а в феврале-марте 2024 года в стране прошли первые "Игры будущего", которые вызвали большой интерес как у спортсменов, так и у зрителей всего мира.
Он выразил уверенность, что со временем количество дисциплин в программе "Игр будущего", а также в фиджитал-спорте в целом будет расти, так же как и их популярность.
"Игры будущего" – инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые "Игры будущего" прошли в Казани в 2024 году. В 2025 году Игры состоялись в Абу-Даби.
Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" начнется в Астане 29 июля. Казахстан станет третьей страной, принявшей соревнования после России и ОАЭ. Игры завершатся 9 августа. В них примут участие более 800 спортсменов 50 национальностей.
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РоссияКазаньАбу-ДабиВладимир Путин
 
 
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