Рейтинг@Mail.ru
Смерть по плану: удивительное предсказание Путина сбывается прямо сейчас - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 29.07.2026 (обновлено: 08:43 29.07.2026)

Смерть по плану: удивительное предсказание Путина сбывается прямо сейчас

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Есть полное впечатление, что европейскую (и главным образом немецкую) экономику укусила русская матрешка.
Производитель знаменитых батареек и аккумуляторов, Varta, чья история восходит к 1887 году, компания, которая пережила две мировые войны и имела культовый статус в СССР, подала заявление о банкротстве, и 3260 ее работников окажутся на улице.
Завод Varta в Нойхайме, Германия - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Немецкий производитель батареек Varta не смог выйти из кризиса, пишут СМИ
23 июля, 17:06
Один из главных акционеров Varta, компания Porsche AG, из 23 000 сотрудников уволит 8900.
Владелец Porsche AG, концерн Volkswagen, планирует отпустить на вольные хлеба еще 200 тысяч человек, а общий модельный ряд концерна будет урезан на 50%.
Таких уток, яиц и игл со смертью Кощея сейчас в Германии хватит на полное собрание страшных сказок братьев Гримм.
Автомобильная промышленность до недавнего времени считалась основой немецкой экономики и генерировала порядка десяти процентов от ВВП страны, а сейчас ей приходит каюк. Но автопромышленность Германии находится не в одиночестве — каюк приходит ко всем и даже не здоровается.
Как передает специализированное аналитическое издание Blue Lotus Intelligence Brief, "Германия переживает самый тяжелый индустриальный и политический кризис со времени объединения". Это подтверждают официальные данные: например, вчера Федеральная ассоциация немецкой промышленности (BDI) заявила, что Германия каждый месяц (!) теряет около 15 000 рабочих мест.
Канцлер Германии Фридрих Мерц прибывает на Мюнхенскую конференцию по безопасности - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Мерц умоляет Путина помочь: почему Германия заговорила о диалоге с Россией
26 июля, 08:00
Федеральное агентство по трудоустройству Германии также сообщило, что только за последние 12 месяцев производственный сектор страны потерял 177 000 рабочих мест. По информации Немецкого экономического института (IW), занятость в промышленности достигла "самого низкого уровня за последнее десятилетие", а "неплатежеспособность компаний во втором квартале 2026 года достигла пика, которого не было 20 лет".
Немецкие экономисты прогнозируют, что, помимо нынешних сокращений, до конца года в Германии на улице окажутся еще 100 тысяч человек.
Если звезды зажигают, а людей вышвыривают вон — это кому-то и почему-то нужно, и сразу появились версии, почему: выяснилось, что последней каплей для той же Varta стал неожиданный отказ от сотрудничества в пользу китайской компании со стороны американской Apple, что генерировало большую часть выручки компании.
Это отлично легло в официальный европейский нарратив, согласно которому виновниками бед Германии (и всей Европы) являются китайцы, которые душат демпингом, производительностью и инновациями, и американцы, которые мешают тарифами и технологической зависимостью.
Офицеры бундесвера - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Германия не может надежно укрепить восточный фланг НАТО, пишут СМИ
23 июля, 19:20
Самые гадкие, конечно, американцы (с китайцами худо-бедно бы справились через протекционистские меры): европейские ресурсы пестрят публикациями вроде доклада Лондонской школы экономики и политических наук "Как Америка передеиндустриализировала Европу" и лонгрида The Economist "Как Европа зарегулировала себя в вассала США".
Уволенным европейцам объясняется, что американцы придумали так называемый Акт по снижению инфляции, он же IRA, который предлагает субсидии в сотни миллиардов долларов для зарубежных высокотехнологичных производств, которые будут создавать свою продукцию на территории Соединенных Штатов, что "прямо способствует деиндустриализации Старого Света".
Одновременно с этим власти США обкладывают Европу разнообразными тарифами, принуждают направлять огромные средства из гражданского сектора на оборону и заодно выкачивают из европейского бизнеса последние деньги за счет созданной монополии на энергоносители.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Трамп назвал решение Верховного суда США по тарифам вопросом жизни и смерти
5 ноября 2025, 08:53
Например, концерн BASF сообщил, что по сравнению с 2022 годом энергозатраты выросли в три-четыре раза, причем природный газ был для компании не только топливом, но и сырьем, поэтому кратное удорожание углеводородов ударяет по самой архитектуре производства компании. И данная проблема является убийственной для всей преимущественно энергоемкой промышленности Германии — от металлургии до химии.
Как пишет издание The Brussels Times, "что особенно тревожно, так это то, что если в Европе цены на энергию остаются в три-четыре раза выше, чем до энергетического кризиса, то в США стоимость энергии выросла лишь на 20%, а в Азии — и того меньше".
И самый сюрреализм заключается в том, что в Европе ни одно крупное издание или авторитетный источник прямо и честно не называют главную причину кризиса — односторонний разрыв с Россией.
Например, в Германии, где можно сесть в тюрьму за "неправильное мнение", об этом пишут только частные лица — бизнесмены и эксперты, а также какие-то маргинальные источники:
"Доля российского газа до 2022 года — 55%, сейчас — менее пяти";
Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Европе не обойтись без нефти и газа из России, заявил вице-премьер Италии
16 июля, 21:17
"Немецкая промышленная модель держалась на трех опорах — дешевом российском газе, китайском спросе и едином рынке ЕС; теперь две из них повреждены, а третья не компенсирует потери";
"Германией управляет политический класс, который, по-видимому, больше озабочен собственным выживанием, чем кризисами, подтачивающими страну";
"После нарушения поставок российского природного газа после начала войны в Украине немецкие производители столкнулись со значительно более высокими ценами на электроэнергию и топливо, чем многие международные конкуренты".
Владимир Путин бесчисленное количество раз заявлял о том, что Европа совершает самоубийство, разрывая связи с Россией. Например, в 2024 году в беседе с немецким канцлером Шольцем он выразил сожаление, что отношения России и Германии деградируют из-за недружественного курса германских властей, и отметил, что Москва "всегда четко выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики и готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны".
Путин был готов протянуть Европе руку, но если в приступе бешенства ее кусают, то финал для кусающего будет всегда один.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Россия никогда ни от кого не отгораживалась, заявил Путин
Вчера, 15:31
 
АналитикаГерманияЕвропаРоссияВладимир ПутинAppleBASF SEЕвросоюзPorsche PanameraVolkswagen Touareg
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала