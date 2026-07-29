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Представитель Пугачевой рассказала о самочувствии артистки после перелома - РИА Новости, 29.07.2026
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12:20 29.07.2026
Представитель Пугачевой рассказала о самочувствии артистки после перелома

Чупракова: Пугачева ходит с тростью, потому что ей так удобнее

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Алла Пугачева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пугачева сломала тазобедренную кость после падения.
  • По словам представителя артистки, сейчас ее здоровье в порядке, тростью она пользуется для удобства.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Певица Алла Пугачева чувствует себя хорошо после перелома, а тростью пользуется лишь для удобства, рассказала РИА Новости ее представитель Елена Чупракова.
Ранее Пугачева появилась с тростью на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Артистка объяснила это тем, что после падения сломала тазобедренную кость. Она также сообщила, что на фоне переживаний из-за состояния здоровья у нее появились панические атаки.
"Со здоровьем все у нее хорошо. С тростью она ходит потому, что ей так просто удобнее, а так все прекрасно", - сказала собеседница агентства.
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