Краткий пересказ от РИА ИИ Алла Пугачева продлила права на бренд в России.

Продление прав на бренд позволит Пугачевой получать отчисления в размере около 1,5–2 миллионов рублей.

Одной из причин продления прав на товарный знак может быть желание Пугачевой оставаться в памяти российской публики.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Певица Алла Пугачева продлила права на бренд в России, который продвигала до того, как покинула страну, чтобы иметь дополнительный заработок, пока она не может давать концерты, сумма отчислений может составлять от 1,5 миллиона рублей, объяснил РИА Новости музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Пугачева продлила права на товарный бренд в России Alla Pugachova, под которым выпускалась премиальная линейка обуви.

"Для чего Алла Борисовна продлила товарный бренд в России? Для того, чтобы ей шли отчисления, и она могла, находясь не в России, помимо своей пенсии, зарабатывать таким образом, так как пока она не выступает. Ей идут отчисления в размере порядка 1,5-2 миллиона рублей - это минимум. Ей нужно на что-то жить, а жить она любит на широкую ногу - все-таки примадонна", - сказал он, комментируя информацию о том, что Пугачева продлила права на товарный знак в России.

Дворцов добавил, что еще одной причиной такого решения Пугачевой может быть ее нежелание быть забытой в России, артистка хочет, чтобы ее помнили и через личный бренд.

"Ее сейчас нет в России, и мы не можем говорить о том, что по итогу она вернется сюда. Она может провести остаток своей жизни и за границей", - отметил продюсер.