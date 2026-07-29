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Врачи спасли приморца с анафилактическим шоком, закрывшего внука от ос - РИА Новости, 29.07.2026
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03:08 29.07.2026 (обновлено: 04:06 29.07.2026)
Врачи спасли приморца с анафилактическим шоком, закрывшего внука от ос

В Приморье спасли человека с анафилактическим шоком, закрывшего внука от роя ос

© РИА Новости / Николай ХижнякСанитарка ставит капельницу пациенту
Санитарка ставит капельницу пациенту - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
Санитарка ставит капельницу пациенту. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 64-летний приморец получил множественные укусы ос, защищая своего 8-летнего внука от роя ос.
  • Врачи стабилизировали состояние пациента, находящегося в анафилактическом шоке, и перевели его из реанимации в профильное отделение.
ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Врачи спасли 64-летнего приморца, чуть не погибшего от анафилактического шока, защищая 8-летнего внука от роя ос, сообщает пресс-служба Владивостокской клинической больницы №2.
Сергей гулял вместе с внуком, когда они случайно потревожили осиное гнездо. Чтобы спасти мальчика, дедушка отвлек рой на себя, дав внуку добежать до машины. В результате 64-летний мужчина получил множественные укусы. Он почти дошел до машины, но упал и потерял сознание.
"Скорая помощь доставила пациента в тяжелом состоянии – с критически низким давлением в состоянии анафилактического шока. Врачи экстренно начали интенсивную терапию. Состояние удалось стабилизировать", – говорится в канале пресс-службы больницы на платформе "Макс".
В минздраве Приморья добавили, что в среду Сергея перевели из реанимации в профильное отделение. Лечение пока продолжается.
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