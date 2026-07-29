Житель Воронежской области получил 14 лет колонии за госизмену

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Воронежский областной суд приговорил мужчину к 14 годам колонии по делу о госизмене.
- 48-летний Виктор Ичев признан виновным в передаче иностранным спецслужбам сведений о российских военнослужащих и технологиях беспроводной связи.
- Преступную деятельность фигуранта пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Воронежский областной суд приговорил мужчину, передававшего иностранным спецслужбам сведения о российских военных, к 14 годам колонии по делу о госизмене, сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.
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"Заместитель прокурора области Антон Родвиков поддержал государственное обвинение в Воронежском областном суде по уголовному делу в отношении 48-летнего Виктора Ичева. Он признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена)", – говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, суд установил, что в октябре 2023 года фигурант начал сотрудничать с представителями спецслужб иностранного государства и выполнять их задания. Мужчина собирал и передавал сведения о российских военнослужащих и о возможности использования в различных организациях технологий беспроводной связи, которые могли быть направлены против безопасности РФ.
Уточняется, что преступную деятельность фигуранта пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на срок 1 года 6 месяцев", – добавили в надзорном ведомстве.
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