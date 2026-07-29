Житель Воронежской области получил 14 лет колонии за госизмену

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Воронежский областной суд приговорил мужчину, передававшего иностранным спецслужбам сведения о российских военных, к 14 годам колонии по делу о госизмене, сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на срок 1 года 6 месяцев", – добавили в надзорном ведомстве.