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Двум жителям Крыма вынесли приговор за сотрудничество с ГУР Украины - РИА Новости, 29.07.2026
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16:38 29.07.2026
Двум жителям Крыма вынесли приговор за сотрудничество с ГУР Украины

Крымчан, забравших бомбу из тайника по заданию ГУР, приговорили к 21 и 22 годам

© Fotolia / CorgarashuСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Fotolia / Corgarashu
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое жителей Крыма признаны виновными в сотрудничестве с военной разведкой Украины и хранении взрывчатки.
  • Один из подсудимых приговорен к 21 году лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей, второй — к 22 годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей.
  • Оба осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил двух местных жителей к 21 и 22 годам колонии за сотрудничество с военной разведкой Украины и хранение взрывчатки, сообщила прокуратура региона.
Суд установил, что подсудимые, являясь противниками проведения специальной военной операции, вступили в переписку в одной из социальных сетей с представителем ГУР. Мужчины получили от куратора задание и в тайниках в пригороде Симферополя извлекли самодельное взрывное устройство. Силовики изъяли бомбу, в ходе обыска у одного из обвиняемых также был обнаружен пистолет.
«

"Верховный суд республики Крым приговорил одного из виновных к 21 году лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей, а также последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Второго - к 22 годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей и последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев", - говорится в сообщении.

Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии строгого режима.
Судили их по обвинению в государственной измене и незаконном хранении взрывчатых веществ.
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