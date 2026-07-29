На Урале вынесли приговор мужчине, напавшему на бригаду скорой помощи

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июл - РИА Новости. Суд назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима жителю Челябинской области, который избил фельдшеров и водителя скорой медицинской помощи, приехавших на вызов к его сожительнице, сообщило региональное СУСК РФ.