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На Урале вынесли приговор мужчине, напавшему на бригаду скорой помощи - РИА Новости, 29.07.2026
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16:02 29.07.2026
На Урале вынесли приговор мужчине, напавшему на бригаду скорой помощи

Жителя Урала осудили на три года за нападение на фельдшеров и водителя скорой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Челябинской области в состоянии алкогольного опьянения избил фельдшеров и водителя скорой медицинской помощи.
  • Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
  • Мужчина взят под стражу в зале суда.
ЧЕЛЯБИНСК, 29 июл - РИА Новости. Суд назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима жителю Челябинской области, который избил фельдшеров и водителя скорой медицинской помощи, приехавших на вызов к его сожительнице, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным СУСК, в марте 2026 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома в Магнитогорске, применил насилие к своей сожительницы, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Мужчина в подъезде дома нецензурно выражался в адрес приехавших фельдшеров, вытолкал 53-летнюю фельдшера из подъезда - она ударилась о металлическую дверь подъезда, а после - и вторую женщину, которая также ударилась. Далее он ударил кулаком по голове 65-летний водителя автомобиля скорой.
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"Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Мужчина взят под стражу в зале суда, отмечает следствие.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, связанное с сопротивлением иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка), добавляет СУСК.
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