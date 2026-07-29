На Урале вынесли приговор мужчине, напавшему на бригаду скорой помощи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Челябинской области в состоянии алкогольного опьянения избил фельдшеров и водителя скорой медицинской помощи.
- Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
- Мужчина взят под стражу в зале суда.
ЧЕЛЯБИНСК, 29 июл - РИА Новости. Суд назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима жителю Челябинской области, который избил фельдшеров и водителя скорой медицинской помощи, приехавших на вызов к его сожительнице, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным СУСК, в марте 2026 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома в Магнитогорске, применил насилие к своей сожительницы, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Мужчина в подъезде дома нецензурно выражался в адрес приехавших фельдшеров, вытолкал 53-летнюю фельдшера из подъезда - она ударилась о металлическую дверь подъезда, а после - и вторую женщину, которая также ударилась. Далее он ударил кулаком по голове 65-летний водителя автомобиля скорой.
«
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Мужчина взят под стражу в зале суда, отмечает следствие.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, связанное с сопротивлением иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка), добавляет СУСК.
В Петербурге женщина напала на фельдшера скорой помощи
29 декабря 2025, 10:07