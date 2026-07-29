Жителю Новокузнецка вынесли приговор за нападение на соседку с огнеметом

«

"Суд установил, что Г., будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с соседкой Р., используя молоток, нанес не менее десяти ударов по смежной стене, пробив в ней сквозное отверстие, затем взял аэрозольный баллон с пропан-изобутановой смесью, поднес к пробитому отверстию и поджег с помощью зажигалки, в результате чего часть обоев в квартире соседки загорелась. Затем, выйдя на балкон, мужчина схватил металлическую гардину и не менее трех раз ударил ею по стеклопакету на балконе потерпевшей", - сообщили в пресс-центре.