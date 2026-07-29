Жителю Новокузнецка вынесли приговор за нападение на соседку с огнеметом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Новокузнецка с помощью самодельного огнемета устроил пожар в квартире соседки.
- Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пробил стену, поднес к отверстию аэрозольный баллон с пропан-изобутановой смесью и поджег его, также повредил балконные рамы.
- Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима.
КЕМЕРОВО, 29 июл - РИА Новости. Житель Новокузнецка, который с помощью самодельного огнемета устроил пожар в квартире соседки, получил 2 года колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.
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"Суд установил, что Г., будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с соседкой Р., используя молоток, нанес не менее десяти ударов по смежной стене, пробив в ней сквозное отверстие, затем взял аэрозольный баллон с пропан-изобутановой смесью, поднес к пробитому отверстию и поджег с помощью зажигалки, в результате чего часть обоев в квартире соседки загорелась. Затем, выйдя на балкон, мужчина схватил металлическую гардину и не менее трех раз ударил ею по стеклопакету на балконе потерпевшей", - сообщили в пресс-центре.
В ведомстве отметили, что в итоге две балконные алюминиевые рамы с остеклением пришли в негодность.
Отмечается, что обвиняемый в суде признал вину, раскаялся и высказал намерение возместить ущерб.
"Учитывая, что преступление квалифицировано по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом), суд... вынес обвинительный приговор, назначив Г. наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - добавили в пресс-центре.