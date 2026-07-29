Краткий пересказ от РИА ИИ
- Fincantieri достигла рекордной операционной доналоговой прибыли по показателю EBITDA в размере 681 миллиона евро в 2025 году, что на 33,9% больше по сравнению с 2024 годом.
- Объем новых заказов Fincantieri взлетел на 32,4%, достигнув исторического максимума в 20,3 миллиарда евро.
- Портфель заказов компании насчитывает 97 судов с графиком поставок вплоть до 2037 года, а чистая прибыль к концу десятилетия должна вырасти со 117 миллионов до порядка 500 миллионов евро.
РИМ, 29 июл - РИА Новости. Итальянский судостроительный холдинг Fincantieri, крупнейший в Европе, достиг рекордного уровня прибыли и заказов на фоне ускоренной милитаризации европейский стран, выяснило РИА Новости из промышленных планов компании.
Сотрудничающая с оборонной отраслью Fincantieri в 2025 году отчиталась об операционной доналоговой прибыли по показателю EBITDA в размере 681 миллиона евро, что на 33,9% больше по сравнению с 2024 годом. При этом объем новых заказов холдинга взлетел на 32,4%, достигнув исторического максимума в 20,3 миллиарда евро, следует из изученных РИА Новости документов.
В 2025 году Fincantieri передала заказчикам 24 судна. Судостроительная компания не раскрывает в отчете полный перечень получателей, однако среди заказчиков в прошлом году фигурируют компании и государственные структуры из Италии, Франции, США, Швейцарии и Индонезии. В частности, заказчикам поставлялись военные корабли, специализированные суда для офшорной отрасли и круизные лайнеры.
Портфель заказов компании насчитывает 97 судов с графиком поставок вплоть до 2037 года. Согласно долгосрочной стратегии развития до 2030 года, компания рассчитывает увеличить свою чистую прибыль со 117 миллионов до порядка 500 миллионов евро к концу десятилетия.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что в ЕС тратят огромные деньги на милитаризацию стран, Россия это учитывает. Песков также назвал милитаризацию Европы опасной тенденцией, которая не приближает к разрядке обстановки.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.