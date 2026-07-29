Краткий пересказ от РИА ИИ Fincantieri достигла рекордной операционной доналоговой прибыли по показателю EBITDA в размере 681 миллиона евро в 2025 году, что на 33,9% больше по сравнению с 2024 годом.

Объем новых заказов Fincantieri взлетел на 32,4%, достигнув исторического максимума в 20,3 миллиарда евро.

Портфель заказов компании насчитывает 97 судов с графиком поставок вплоть до 2037 года, а чистая прибыль к концу десятилетия должна вырасти со 117 миллионов до порядка 500 миллионов евро.

РИМ, 29 июл - РИА Новости. Итальянский судостроительный холдинг Fincantieri, крупнейший в Европе, достиг рекордного уровня прибыли и заказов на фоне ускоренной милитаризации европейский стран, выяснило РИА Новости из промышленных планов компании.

Сотрудничающая с оборонной отраслью Fincantieri в 2025 году отчиталась об операционной доналоговой прибыли по показателю EBITDA в размере 681 миллиона евро, что на 33,9% больше по сравнению с 2024 годом. При этом объем новых заказов холдинга взлетел на 32,4%, достигнув исторического максимума в 20,3 миллиарда евро, следует из изученных РИА Новости документов.

В 2025 году Fincantieri передала заказчикам 24 судна. Судостроительная компания не раскрывает в отчете полный перечень получателей, однако среди заказчиков в прошлом году фигурируют компании и государственные структуры из Италии , Франции, США, Швейцарии и Индонезии. В частности, заказчикам поставлялись военные корабли, специализированные суда для офшорной отрасли и круизные лайнеры.

Портфель заказов компании насчитывает 97 судов с графиком поставок вплоть до 2037 года. Согласно долгосрочной стратегии развития до 2030 года, компания рассчитывает увеличить свою чистую прибыль со 117 миллионов до порядка 500 миллионов евро к концу десятилетия.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что в ЕС тратят огромные деньги на милитаризацию стран, Россия это учитывает. Песков также назвал милитаризацию Европы опасной тенденцией, которая не приближает к разрядке обстановки.