МТС запустил предзаказ на смартфоны серии Huawei Pura90s

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. ПАО "МТС" объявляет о старте предзаказа на флагманские смартфоны серии Huawei Pura90s с объективом с большим диапазоном фокусных расстояний и ярким летним дизайном, сообщает пресс-служба компании.

Также открыт старт продаж наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S с обновленным оформлением. Покупки уже можно оформить в интернет-магазине МТС

Смартфон Huawei Pura90s Pro Max (Про Макс) доступен в пудровом розовом, оранжево-голубом, бежево-фиолетовом, графитовом черном цветах. Смартфон Huawei Pura90s Pro (Про) представлен в розово-зеленом, оранжевом, белом и черном цветах. До 31 июля 2026 года при покупке смартфонов пользователи получат скидку 10 тысяч рублей.

Huawei FreeClip 2 S представлены в двух цветах: глубоком синем и космическом серебристом. До 31 июля 2026 года при покупке Huawei FreeClip 2 S пользователи получат скидку 6 тысяч рублей.

Стоимость новинок в МТС:

Huawei Pura90s Pro в конфигурации 12 гигабайт + 256 гигабайт — 64 990 рублей;

Huawei Pura90s Pro в конфигурации 12 гигабайт + 512 гигабайт — 74 990 рублей;

Huawei Pura90s Pro Max в конфигурации 12 гигабайт + 256 гигабайт — 84 990 рублей;

Huawei Pura90s Pro Max в конфигурации 12 гигабайт + 512 гигабайт — 94 990 рублей;

Huawei FreeClip 2 S — 16 990 рублей.

"Сегодня именно китайские производители во многом определяют развитие российского рынка смартфонов, внедряя передовые технологии и формируя новые стандарты пользовательского опыта. В первом полугодии 2026 года на их долю пришлось более 70% всех проданных в России смартфонов. Huawei уверенно сохраняет лидерские позиции в этом сегменте, а высокий спрос на флагманские модели бренда подтверждает стабильный интерес покупателей к инновационным устройствам", — комментирует коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов, его слова приводит пресс-служба.

О серии Huawei Pura90s

С флагманским смартфоном Huawei Pura 90s Pro Max и его телеобъективом 200 мегапикселей с очень большим сенсором, позволяющим получить детализированные снимки объектов даже на большом расстоянии. В модели также впервые в линейке Pura реализована технология обработки изображений формата RAW (формат данных, который содержит необработанные или обработанные в минимальной степени данные) 200 мегапикселей в режиме реального времени на уровне аппаратного обеспечения для 20-кратной телескопической фотосъемки и записи видео.

Экран Huawei Pura 90s Pro Max защищен антибликовым и устойчивым к царапинам стеклом Kunlun Glass, которое устраняет до 70% бликов на экране, повышая контрастность даже при прямом солнечном свете. Оно также эффективно защищает от царапин и предотвращает появление следов пальцев на экране в процессе повседневного использования.

В смартфонах серии Huawei Pura 90s возможности искусственного интеллекта интегрированы в полный цикл работы с фотографиями, делая качественное редактирование интуитивно понятным. Усовершенствованная функция "Композиция с ИИ" выступает в роли интеллектуального помощника, выстраивающего композицию снимка. Функция "Удаление бликов с ИИ" устраняет отвлекающие отражения на окнах, блики и помехи от экрана. Функция "Перемещение с ИИ" открывает возможности креативного редактирования изображения. Пользователи могут выделять, перемещать или дублировать объекты внутри изображения.

В смартфонах серии Huawei Pura 90s также доступен обновленный интеллектуальный голосовой помощник Celia (Селия). Celia предоставляет удобный поиск ответов на вопросы и поддерживает возможность генерирования контента для повседневной коммуникации, позволяя пользователям работать в режиме многозадачности, а также обеспечивает голосовое управление повседневными задачами и предлагает поддержку в путешествиях.

Смартфоны серии Huawei Pura 90s оснащены батареей с большой емкостью 6 тысяч миллиампер в час. Модель Huawei Pura 90s Pro поддерживает проводную супербыструю зарядку Huawei SuperCharge 66 ватт, а Huawei Pura 90s Pro Max — сверхбыструю проводную зарядку Huawei SuperCharge 100 ватт.

О Huawei FreeClip 2 S

Подчеркнуть индивидуальный стиль в повседневной жизни можно с наушниками Huawei FreeClip 2 S. Новинка сочетает выразительный дизайн и комфорт для повседневного использования. Зарядный чехол с сияющим покрытием, прошедший более 100 высокотехнологичных процессов обработки, получил изысканную округлую форму. При этом его вместимость увеличена на 20% по сравнению с прошлой версией FreeClip, что позволяет разместить не только наушники, но и небольшие аксессуары.

В наушниках использована обновленная легкая С-образная конструкция из гипоаллергенного жидкого силикона с сияющим покрытием, создающим характерный металлический блеск. Такой эффект достигается благодаря применению 22 процессов смешения цветов и нанесения покрытия. Конструкция обеспечивает удобную и надежную посадку, сочетая комфорт и выразительный внешний вид. Открытая конструкция обеспечивает четкое звучание и высокое качество передачи голоса, сохраняя комфорт при повседневном использовании.

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