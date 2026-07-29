Джея Клейтона утвердили на пост главы нацразведки США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сенат утвердил прокурора Уолтера Джея Клейтона на пост директора национальной разведки США.
- За кандидатуру Клейтона проголосовали 51 сенатор, 47 выступили против.
ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Сенат утвердил прокурора Уолтера Джея Клейтона на пост директора национальной разведки США, поддержав его кандидатуру в ходе финального голосования в верхней палате конгресса.
Кандидатуру Клейтона на пост директора национальной разведки поддержал 51 сенатор, 47 выступили против, согласно результатам голосования.
Ранее этот пост занимала Тулси Габбард, покинувшая должность летом 2026 года по семейным обстоятельствам.