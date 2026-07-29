ВС России поразили в порту Одесса резервуар с ГСМ для ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия России поразила в порту "Одесса" резервуар с горюче-смазочными материалами (ГСМ), предназначенными для ВСУ.
- В течение среды ВС РФ продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Армия России поразила в порту "Одесса" резервуар с горюче-смазочными материалами (ГСМ), предназначенными для ВСУ, сообщило министерство обороны РФ.
В течение среды ВС РФ продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, отмечает российское оборонное ведомство.
"В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту "Одесса" – резервуар с ГСМ для ВСУ", - говорится в сообщении.