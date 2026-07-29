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ВС России поразили в порту Одесса резервуар с ГСМ для ВСУ - РИА Новости, 29.07.2026
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17:43 29.07.2026 (обновлено: 17:49 29.07.2026)
ВС России поразили в порту Одесса резервуар с ГСМ для ВСУ

МО РФ: ВС России поразили резервуар с ГСМ для ВСУ в порту Одесса

© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань-2" в небе Украины
Дрон Герань-2 в небе Украины - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань-2" в небе Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия России поразила в порту "Одесса" резервуар с горюче-смазочными материалами (ГСМ), предназначенными для ВСУ.
  • В течение среды ВС РФ продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Армия России поразила в порту "Одесса" резервуар с горюче-смазочными материалами (ГСМ), предназначенными для ВСУ, сообщило министерство обороны РФ.
В течение среды ВС РФ продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, отмечает российское оборонное ведомство.
"В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту "Одесса" – резервуар с ГСМ для ВСУ", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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