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Суд сократил срок экс-замглавы Минобороны Попову - РИА Новости, 29.07.2026
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14:57 29.07.2026
Суд сократил срок экс-замглавы Минобороны Попову

Суд на 9 лет снизил срок экс-замглавы Минобороны РФ Попову

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов
Бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Второй западный окружной военный суд сократил срок лишения свободы Попову с 19 до 10 лет.
  • Защита намерена ходатайствовать о медицинском освидетельствовании Попова для решения вопроса о его освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья.
  • Попову вменялись получение взятки, мошенничество, служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконное хранение оружия.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд сократил срок лишения свободы бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову с 19 до 10 лет, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач.
"Суд посчитал назначенное ранее наказание чрезмерно суровым и снизил срок по каждой из инкриминированных статей, а окончательное наказание определил путем частичного сложения. В итоге — 10 лет", — сказал собеседник, отметив, что защита просила об оправдании подзащитного.
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По словам Сагача, после изучения полного текста судебного постановления будет принято решение о возможном обжаловании в кассации. Кроме того, защита намерена ходатайствовать о медицинском освидетельствовании Попова для решения вопроса о его освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья.
В середине апреля 235-й гарнизонный военный суд приговорил Попова к 19 годам колонии, штрафу в 85 миллионов рублей и конфискации 45 миллионов рублей. Суд также лишил его звания генерала армии в отставке и государственных наград. Сам экс-чиновник свою вину не признал.
Попову вменялись получение взятки, мошенничество, служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконное хранение оружия.
Как установило следствие, в 2022–2024 годах Попов совместно с замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым и директором парка "Патриот" Вячеславом Ахмедовым организовал хищение бюджетных средств, внося ложные сведения о строительных работах в парке. Кроме того, в период с 2014 по 2024 год он получил взятку в размере 45 миллионов рублей от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" за общее покровительство.
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Следствие также выяснило, что в 2022 году Попов, уже после начала СВО, как организатор преступной группы поручил своим подельникам возвести на его участке в подмосковном СНТ строения, аналогичные тем, что сдаются в аренду на территории парка "Патриот". За счет средств Минобороны и парка на его участке появились двухэтажный дом, гостевой дом с баней и двухэтажный гараж, оснащенные мебелью и освещением.
Кроме того, в 2020–2024 годах Попов незаконно трудоустроил сотрудников парка "Патриот", освободив их от фактических обязанностей, чем причинил государству ущерб более чем на 8 миллионов рублей. При обыске в его жилище были изъяты незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы.
Шестеров и Ахмедов, признавшие вину, были приговорены к шести и пяти годам лишения свободы соответственно. В суде они заявляли, что действовали по указанию Попова, опасаясь его ослушаться, и не получили никакой выгоды от преступлений.
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