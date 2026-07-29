Суд сократил срок экс-замглавы Минобороны Попову

Краткий пересказ от РИА ИИ Второй западный окружной военный суд сократил срок лишения свободы Попову с 19 до 10 лет.

Защита намерена ходатайствовать о медицинском освидетельствовании Попова для решения вопроса о его освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья.

Попову вменялись получение взятки, мошенничество, служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконное хранение оружия.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд сократил срок лишения свободы бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову с 19 до 10 лет, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач.

"Суд посчитал назначенное ранее наказание чрезмерно суровым и снизил срок по каждой из инкриминированных статей, а окончательное наказание определил путем частичного сложения. В итоге — 10 лет", — сказал собеседник, отметив, что защита просила об оправдании подзащитного.

По словам Сагача, после изучения полного текста судебного постановления будет принято решение о возможном обжаловании в кассации. Кроме того, защита намерена ходатайствовать о медицинском освидетельствовании Попова для решения вопроса о его освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья.

В середине апреля 235-й гарнизонный военный суд приговорил Попова к 19 годам колонии, штрафу в 85 миллионов рублей и конфискации 45 миллионов рублей. Суд также лишил его звания генерала армии в отставке и государственных наград. Сам экс-чиновник свою вину не признал.

Попову вменялись получение взятки, мошенничество, служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконное хранение оружия.

Как установило следствие, в 2022–2024 годах Попов совместно с замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым и директором парка "Патриот" Вячеславом Ахмедовым организовал хищение бюджетных средств, внося ложные сведения о строительных работах в парке. Кроме того, в период с 2014 по 2024 год он получил взятку в размере 45 миллионов рублей от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" за общее покровительство.

Следствие также выяснило, что в 2022 году Попов, уже после начала СВО, как организатор преступной группы поручил своим подельникам возвести на его участке в подмосковном СНТ строения, аналогичные тем, что сдаются в аренду на территории парка "Патриот". За счет средств Минобороны и парка на его участке появились двухэтажный дом, гостевой дом с баней и двухэтажный гараж, оснащенные мебелью и освещением.

Кроме того, в 2020–2024 годах Попов незаконно трудоустроил сотрудников парка "Патриот", освободив их от фактических обязанностей, чем причинил государству ущерб более чем на 8 миллионов рублей. При обыске в его жилище были изъяты незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы.