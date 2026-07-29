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В Польше сделали неожиданное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 29.07.2026
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12:05 29.07.2026
В Польше сделали неожиданное заявление о войне с Россией

Глава Минобороны Косиняк-Камыш отверг вероятность нападения РФ на Польшу

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш исключил вероятность атаки России на страну.
  • Глава оборонного ведомства обвинил Россию в усилении диверсионной, провокационной и пропагандистской деятельности.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш исключил вероятность атаки России на страну.
"Никаких прогнозов относительно такого нападения, как полномасштабной конфликт на Украине, не существует", — заявил он в эфире радиостанции RMF FM.
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При этом глава оборонного ведомства обвинил Россию в якобы усилении диверсионной, провокационной и пропагандистской деятельности.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Москва в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Кремль не раз выражал обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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