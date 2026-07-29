Польша предложила Украине производить ракеты Patriot на ее территории

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина могла бы разместить производство ракет для ЗРК Patriot на территории его страны.

ВАРШАВА, 29 июл – РИА Новости. Польша хочет, чтобы Украина разместила на ее территории производство ракет для ЗРК Patriot, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Польша хочет, чтобы Украина разместила на ее территории производство ракет для ЗРК Patriot, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM

Недавно Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.

"Я не думаю, что возможно строительство фабрики по производству ракет Patriot на территории объятой войной. Но это возможно на территории Польши", - сказал Косиняк-Камыш.

"Я считаю, что Польша должна делать это вместе с Украиной", - заключил он.

В июле Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать производить эти ракеты, когда получит объяснения, как это делать. При этом, как выясняло РИА Новости, такое лицензионное производство налажено только в Японии и Германии.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил РИА Новости, что Украина никогда не сможет запустить производство ракет для систем ПВО Patriot, потому что ей не собрать все нужные комплектующие. Он подчеркнул, что наличие у Киева самой лицензии на производство не будет иметь никакого значения в этой ситуации.