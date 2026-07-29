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Россия четвертый месяц подряд наращивает ввоз мебели из Польши - РИА Новости, 29.07.2026
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10:29 29.07.2026
Россия четвертый месяц подряд наращивает ввоз мебели из Польши

Россия за май увеличила импорт мебели из Польши на 16,8%

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Польши в Москве
Флаги на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В мае российские компании ввезли польскую мебель на сумму более 1 миллиона евро, что на 16,8% больше, чем в апреле.
  • Польша стала вторым среди стран ЕС крупнейшим поставщиком мебели на российский рынок по итогам мая.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия в январе-мае текущего года наращивает импорт мебели из Польши - сумма майских закупок превысила 1 миллион евро, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Так, в мае российские компании ввезли польскую мебель на 1,014 миллиона евро против 868,3 тысячи в апреле. Сумма закупок выросла на 16,8% в месячном выражении.
При этом импорт растет уже четвертый месяц подряд, еще в январе он составлял 682 тысячи евро.
По итогам мая Польша стала вторым среди стран ЕС крупнейшим поставщиком мебели на российский рынок. Первое место сохранила за собой Италия (10,2 миллиона евро), а на третьем расположилась Германия (920,7 тысячи евро).
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