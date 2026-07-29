Флаги на территории посольства Польши в Москве

Россия четвертый месяц подряд наращивает ввоз мебели из Польши

Краткий пересказ от РИА ИИ В мае российские компании ввезли польскую мебель на сумму более 1 миллиона евро, что на 16,8% больше, чем в апреле.

Польша стала вторым среди стран ЕС крупнейшим поставщиком мебели на российский рынок по итогам мая.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия в январе-мае текущего года наращивает импорт мебели из Польши - сумма майских закупок превысила 1 миллион евро, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.

Так, в мае российские компании ввезли польскую мебель на 1,014 миллиона евро против 868,3 тысячи в апреле. Сумма закупок выросла на 16,8% в месячном выражении.

При этом импорт растет уже четвертый месяц подряд, еще в январе он составлял 682 тысячи евро.