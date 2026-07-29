В Таиланде нашли мотоцикл пропавших россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция Паттайи с помощью местных жителей нашла закопанный в лесу полуразобранный мотоцикл, на котором уехали пропавшие россияне.

Транспорт лежал в 200 метрах от автотрассы в районе Хуай Яй на юге Паттайи.

БАНГКОК, 29 июл – РИА Новости. Полиция Паттайи с помощью местных жителей обнаружила закопанный в лесу полуразобранный мотоцикл, на котором ночью с 25 на 26 июля уехали из дома пропавшие молодые россияне, сообщает в среду телеканал Полиция Паттайи с помощью местных жителей обнаружила закопанный в лесу полуразобранный мотоцикл, на котором ночью с 25 на 26 июля уехали из дома пропавшие молодые россияне, сообщает в среду телеканал Thai PBS

"Мотоцикл, на котором уехали из дома пропавшие брат и сестра 17 и 22 лет, граждане России , найден закопанным в земле в полуразобранном состоянии в 200 метрах от автотрассы в районе Хуай Яй на юге Паттайи . Местные жители, заметившие подозрительных мужчин с лопатами недалеко от своего поселка, сообщили в полицию, после чего полицейские обнаружили транспортное средство", - говорится в сообщении.

Телеканал также сообщает, что четверых подозрительных мужчин увидел накануне, во вторник, около 22.00 местный житель. Они держали в руках лопаты и другой инструмент для копания земли и шли от места, на котором позже был найден закопанный мотоцикл. Увидевший подозрительных мужчин человек сообщил об этом помощнику руководителя районной администрации, живущему в одном с ним поселке, однако они побоялись идти на место вдвоем и сообщили обо всем в полицию. Затем к ним присоединились еще несколько местных жителей, но когда группа пришла на место, где видели четверых мужчин, там их уже не было, говорится в сообщении.

Утром в среду полицейские нашли недавно перекопанный участок и обнаружили мотоцикл закопанным в неглубокой яме.

Полиция продолжает поиски пропавших. В районе, где найден мотоцикл, полицейские собираются обследовать пруд, находящийся неподалеку от места находки, сообщает телеканал. В масштабной поисковой операции по розыску пропавших россиян также участвуют российские волонтеры в Таиланде и местные жители.