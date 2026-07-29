Синоптик рассказал о погоде на предстоящих выходных в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что предстоящие выходные в Москве будут лучшими за летний сезон.

В субботу москвичей ждет солнечная, сухая и довольно теплая погода с температурой на четыре-пять градусов выше многолетней нормы.

В воскресенье характер погоды существенно не изменится, температура может достигнуть 30 градусов.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Выходные в Москве будут лучшими за этот летний сезон, в воскресенье столбики термометров будут достигать 30-ти градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Предстоящие выходные будут лучшими за сезон, и это будет прощальный поклон лету, после которого остается только ждать лета "бабьего". В субботу, на фоне гребня антициклона, москвичей ждет солнечная, сухая и довольно теплая погода с температурным фоном на четыре-пять градусов выше многолетней нормы", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что в субботу ночью прогнозируется плюс 13 - плюс 16 градусов, днем - плюс 26 - плюс 29 градусов. Индекс ультрафиолета в последний раз подскочит до высоких семи единиц, при которых можно "загореть".