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Синоптик рассказал о погоде на предстоящих выходных в Москве - РИА Новости, 29.07.2026
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19:23 29.07.2026
Синоптик рассказал о погоде на предстоящих выходных в Москве

Тишковец: в предстоящие выходные в Москве температура достигнет 30 градусов

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкДевушка на Красной площади в Москве
Девушка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Девушка на Красной площади в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что предстоящие выходные в Москве будут лучшими за летний сезон.
  • В субботу москвичей ждет солнечная, сухая и довольно теплая погода с температурой на четыре-пять градусов выше многолетней нормы.
  • В воскресенье характер погоды существенно не изменится, температура может достигнуть 30 градусов.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Выходные в Москве будут лучшими за этот летний сезон, в воскресенье столбики термометров будут достигать 30-ти градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Предстоящие выходные будут лучшими за сезон, и это будет прощальный поклон лету, после которого остается только ждать лета "бабьего". В субботу, на фоне гребня антициклона, москвичей ждет солнечная, сухая и довольно теплая погода с температурным фоном на четыре-пять градусов выше многолетней нормы", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в субботу ночью прогнозируется плюс 13 - плюс 16 градусов, днем - плюс 26 - плюс 29 градусов. Индекс ультрафиолета в последний раз подскочит до высоких семи единиц, при которых можно "загореть".
"В воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится, а столбики термометров крайний раз устремятся на штурм 30-градусной высоты", - подчеркнул он.
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ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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