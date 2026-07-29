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Житель Москвы рассказал, как его принуждали поджечь "проукраинскую" АЗС - РИА Новости, 29.07.2026
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09:31 29.07.2026 (обновлено: 09:58 29.07.2026)
Житель Москвы рассказал, как его принуждали поджечь "проукраинскую" АЗС

Жителя Москвы принуждали поджечь проукраинскую АЗС под угрозой госизмены

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молодой человек из Москвы рассказал ФСБ, что в чате "Дайвинчик" с ним связались люди, представившиеся сотрудниками силовых структур, и под угрозой обвинения в госизмене предложили поджечь АЗС.
  • ФСБ выяснила, что сотрудники украинских спецслужб через Telegram-сервис знакомств "Дайвинчик" вступали в контакт с российскими молодыми людьми и получали от них геолокацию мест встреч рядом с социально значимыми объектами.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Молодой человек, проживающий в Москве, на видео ФСБ рассказал, как в чате "Дайвинчик" с ним связались "силовики", которые под угрозой обвинения в госизмене сказали поджечь "проукраинскую" АЗС.
ФСБ установила, что сотрудники спецслужб Украины посредством Telegram-сервиса знакомств "Дайвинчик" под видом девушек вступали в онлайн-контакт с российскими молодыми людьми, которые в развитие романтических отношений присылали геолокацию желаемого места встречи, как правило, в крупном торговом центре либо вблизи социально значимого объекта, а также оплачивали им билеты в кино, на концерты или подарки по направленным фишинговым ссылкам.
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"В чате бота "Дайвинчик" я познакомился с девушкой, которая просила скинуть координаты и адрес. Затем это был украинский солдат, потом связались со мной в "Телеграме" МВД, ФСБ и так далее. Сказали, что я подозреваюсь в уголовном террористическом акте и сяду за государственную измену", - признался задержанный.
Затем украинские кураторы предложили ему "выполнить задание от ФСБ".
"Мне надо было взять канистру, бензин, поджечь заправку. Якобы она проукраинская", - сказал молодой человек.
По информации ФСБ, с июля 2025 года в 16 регионах РФ задержаны 46 молодых россиян из числа пользователей "Дайвинчика", по заданию спецслужб Украины в числе прочего нападавших на правоохранителей и совершавших поджоги разных объектов.
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