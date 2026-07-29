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Подросток рассказал, как под угрозой "майора ФСБ" поджег АЗС - РИА Новости, 29.07.2026
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09:57 29.07.2026 (обновлено: 11:33 29.07.2026)
Подросток рассказал, как под угрозой "майора ФСБ" поджег АЗС

Подросток из Москвы рассказал, как под угрозой "майора ФСБ" поджег АЗС

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток из Москвы поджег АЗС после угроз «представителя кибербезопасности» и «майора ФСБ» о тюремном заключении для его родителей.
  • Злоумышленники обвиняли подростка и его родителей в терроризме и требовали выполнить их указания.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Подросток из Москвы рассказал на видео ЦОС ФСБ, как под угрозой тюрьмы родителям от "представителя кибербезопасности" и "майора ФСБ" поджег АЗС.
"Со мной выходил на связь изначально какой-то "представитель кибербезопасности" в Московской области, потом "представитель налогов федеральной службы", потом "майор" и еще "майор ФСБ"... Дальше со мной связался какой-то "представитель кибербезопасности". Сказала, если я не хочу, чтобы всех моих родителей посадили в тюрьму, за то, что я соучастник терроризма, я должен выполнить то, что мне говорят", - рассказал подросток на видео.
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По его словам, он должен был поджечь АЗС, чтобы выманить владельца этой заправкой, потому что там якобы "сливают бензин и отправляют все это украинцам на фронт".
Ранее в среду ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через Telegram-сервис "Дайвинчик" с российскими молодыми людьми и обманом втягивали их в террористическую деятельность.
Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в этой связи он объявляется в международный розыск, сообщила ФСБ.
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