Краткий пересказ от РИА ИИ Подросток из Москвы поджег АЗС после угроз «представителя кибербезопасности» и «майора ФСБ» о тюремном заключении для его родителей.

Злоумышленники обвиняли подростка и его родителей в терроризме и требовали выполнить их указания.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Подросток из Москвы рассказал на видео ЦОС ФСБ, как под угрозой тюрьмы родителям от "представителя кибербезопасности" и "майора ФСБ" поджег АЗС.

"Со мной выходил на связь изначально какой-то "представитель кибербезопасности" в Московской области , потом "представитель налогов федеральной службы", потом "майор" и еще "майор ФСБ "... Дальше со мной связался какой-то "представитель кибербезопасности". Сказала, если я не хочу, чтобы всех моих родителей посадили в тюрьму, за то, что я соучастник терроризма, я должен выполнить то, что мне говорят", - рассказал подросток на видео.

По его словам, он должен был поджечь АЗС, чтобы выманить владельца этой заправкой, потому что там якобы "сливают бензин и отправляют все это украинцам на фронт".

Ранее в среду ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через Telegram-сервис "Дайвинчик" с российскими молодыми людьми и обманом втягивали их в террористическую деятельность.