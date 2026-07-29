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Певица МакSим выписалась из больницы - РИА Новости, 29.07.2026
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11:40 29.07.2026
Певица МакSим выписалась из больницы

Певица МакSим сообщила, что выписалась из больницы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица МакSим
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица МакSим. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Певица МакSим выписалась из больницы после краткосрочной госпитализации.
  • Концерт певицы в Павлодаре, запланированный на 25 июля, был отменен из-за ее госпитализации.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) сообщила, что выписалась из больницы.
Ранее артистка была экстренно госпитализирована после ухудшения самочувствия на фоне переживаний из-за смерти отца.
"Спасибо всем за ваши сообщения, поддержку и переживания. Я уже дома. Госпитализация была краткосрочной. Сейчас нахожусь под наблюдением врачей, рядом мои близкие, и я выполняю все рекомендации, чтобы не перегружать организм и спокойно восстановиться", - написала она в своем Telegram-канале.
Из-за госпитализации певицы концерт в казахстанском Павлодаре, который должен был состояться 25 июля в рамках празднования Дня города, был отменен.
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