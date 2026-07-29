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В зоне подтопления в Тюменском округе оказались 17 населенных пунктов - РИА Новости, 29.07.2026
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19:17 29.07.2026
В зоне подтопления в Тюменском округе оказались 17 населенных пунктов

Моор сообщил, что паводок на Туре в Тюменском округе угрожает 17 селам и 9 СНТ

© РИА НовостиПаводок на реке Туре в Тюменской области
Паводок на реке Туре в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости
Паводок на реке Туре в Тюменской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за паводка на реке Туре в Тюменском округе 17 населенных пунктов и девять садоводческих сообществ оказались в зоне подтопления.
  • Уровень воды в реке Туре составил 886 сантиметров, за сутки он увеличился на девять сантиметров.
  • В Тюменском округе ведется ежедневный аэромониторинг состояния гидротехнических сооружений для выявления слабых мест и оперативного реагирования.
ТЮМЕНЬ, 29 июл – РИА Новости. В зоне подтопления из-за масштабного паводка на реке Туре в Тюменском округе оказались 17 населенных пунктов и девять садоводческих сообществ, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
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"По Туре на территории Тюменского округа 27 населенных пунктов, 17 из них оказались в зоне подтопления. За сутки река прибавила еще девять сантиметров. Уровень воды в реке составил 886 сантиметров. Под угрозой оказались и девять СНТ. Все оперативные службы работают в усиленном режиме, принимаются меры по защите населенных пунктов от паводка", - сообщил Моор в своем канале на платформе "Макс".
Ранее в Тюменском округе, как и в городе Тюмени, был введен режим ЧС регионального уровня. По словам губернатора, там ведется ежедневный аэромониторинг состояния гидротехнических сооружений. Он показывает, что вода подбирается вплотную к домам. Контроль с воздуха поможет выявить слабые места и оперативно среагировать в случае необходимости.
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ПроисшествияТюменская областьТюменьАлександр Моор
 
 
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