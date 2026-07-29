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Биолог предупредил о появлении ядовитых пауков в Москве - РИА Новости, 29.07.2026
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18:56 29.07.2026
Биолог предупредил о появлении ядовитых пауков в Москве

Федоров: ядовитые пауки активно осваивают московский регион

© Public domain/K. Korlevic Паук-каракурт
Паук-каракурт - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Public domain/K. Korlevic
Паук-каракурт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Паука-каракурта, которого также называют «черной вдовой», можно встретить на улицах столицы и ее окрестностей из-за смещения его среды обитания на север.
  • Причинами миграции пауков-каракуртов в московский регион являются глобальное потепление и возможность перемещаться с продовольственными грузами и стройматериалами.
  • Укус каракурта вызывает резкую боль, мышечные судороги и одышку, а без своевременной медицинской помощи может привести к летальному исходу.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Смертельно опасные пауки-каракурты мигрируют в московский регион из-за потепления и с продовольственными грузами с юга России, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
По словам биолога, среда обитания этих пауков неуклонно смещается к северу, и теперь каракурты, которых также называют "черными вдовами", осваивают улицы столицы и ее окрестностей. Раньше они встречались лишь на юге России, например, в степях Крыма, Дагестана и Волгоградской области, отметил эксперт.
"Причинами нашествия служит не только глобальное потепление, позволяющее им зимовать на севере, но и способность "путешествовать" с грузами. Яйцевые коконы и взрослые особи попадают в Москву с партиями южных овощей, фруктов и стройматериалов", - пояснил Федоров.
Он отметил, что яд хищника содержит альфа-латротоксин, поражающий нервную и сердечно-сосудистую системы человека.
"Укус вызывает резкую боль, мышечные судороги и одышку, а без своевременной медпомощи способен привести к летальному исходу", - предупредил биолог.
По словам Федорова, в качестве экстренной меры до прибытия врачей рекомендуется прижечь ранку головкой горящей спички, обеспечить пострадавшему покой и обильное питье. "Необходимо сразу же вызвать скорую или самостоятельно доехать до больницы, где введут противокаракуртовую сыворотку, что поможет избежать летального исхода", - заключил Федоров.
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