Биолог предупредил о появлении ядовитых пауков в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Паука-каракурта, которого также называют «черной вдовой», можно встретить на улицах столицы и ее окрестностей из-за смещения его среды обитания на север.

Причинами миграции пауков-каракуртов в московский регион являются глобальное потепление и возможность перемещаться с продовольственными грузами и стройматериалами.

Укус каракурта вызывает резкую боль, мышечные судороги и одышку, а без своевременной медицинской помощи может привести к летальному исходу.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Смертельно опасные пауки-каракурты мигрируют в московский регион из-за потепления и с продовольственными грузами с юга России, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

По словам биолога, среда обитания этих пауков неуклонно смещается к северу, и теперь каракурты, которых также называют "черными вдовами", осваивают улицы столицы и ее окрестностей. Раньше они встречались лишь на юге России , например, в степях Крыма , Дагестана и Волгоградской области, отметил эксперт.

"Причинами нашествия служит не только глобальное потепление, позволяющее им зимовать на севере, но и способность "путешествовать" с грузами. Яйцевые коконы и взрослые особи попадают в Москву с партиями южных овощей, фруктов и стройматериалов", - пояснил Федоров.

Он отметил, что яд хищника содержит альфа-латротоксин, поражающий нервную и сердечно-сосудистую системы человека.

"Укус вызывает резкую боль, мышечные судороги и одышку, а без своевременной медпомощи способен привести к летальному исходу", - предупредил биолог.