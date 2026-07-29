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Посольство в Бангкоке рассказало о поисках пропавших в Паттайе россиян - РИА Новости, 29.07.2026
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15:33 29.07.2026 (обновлено: 15:34 29.07.2026)
Посольство в Бангкоке рассказало о поисках пропавших в Паттайе россиян

РИА Новости: посольство в Бангкоке общается с семьей пропавших в Паттайе россиян

CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bsПолиция в Паттайе
Полиция в Паттайе - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bs
Полиция в Паттайе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство РФ в Бангкоке находится на связи с семьей пропавших в Паттайе Дианы и Романа Назимовых и полицией, ведущей их поиски.
  • Утром в среду полиция обнаружила закопанный полуразобранный мотоцикл пропавших россиян в лесу в 200 метрах от автотрассы на юге Паттайи.
  • В Паттайе идет масштабная поисковая операция по розыску пропавших, в которой задействованы более 200 сотрудников полиции и местной администрации, а также российские волонтеры и местные жители.
БАНГКОК, 29 июл – РИА Новости. Посольство РФ в Бангкоке находится на связи с семьей пропавших в Паттайе молодых россиян, брата и сестры Дианы и Романа Назимовых, и полицией, ведущей поиски пропавших, сообщил РИА Новости в среду заведующий консульским отделом российской дипмиссии Илья Ильин.
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"Мы поддерживаем контакт с матерью Дианы и Романа и находимся на связи с полицейским отделением, которое ведет в Паттайе поиски пропавших россиян. После обнаружения закопанного мотоцикла пока новой информации по результатам поисков нет", - сообщил агентству дипломат.
Ранее сообщалось, что утром в среду полиция обнаружила закопанный полуразобранный мотоцикл пропавших россиян в лесу в 200 метрах от автотрассы на юге Паттайи.
Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы – Диана 22 лет и ее младший брат Роман 17 лет – пропали в Паттайе ночью с 25 на 26 июля. Они внезапно уехали из дома на мотоцикле в 4 часа утра (08.00 мск) по местному времени 26 июля. Через 20 минут после этого на телефон их матери, находившейся в этот момент в Бангкоке, пришло смс-сообщение от Дианы, состоящее только из слова Urgent! (срочно, чрезвычайно). Затем брат и сестра пропали со связи. Позже полицейские нашли запись видеокамеры наблюдения, показавшую, что брат и сестра выехали из поселка, где живет их семья, на автотрассу.
В Паттайе идет масштабная поисковая операция по розыску пропавших, в которой задействованы более 200 сотрудников полиции и местной администрации, а также российские волонтеры и местные жители.
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