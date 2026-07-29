Источник: США охладили амбиции Киева по производству Patriot на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ США считают более безопасным производить ракеты Patriot для Киева в Польше, а не на Украине.

Зеленский хочет обсудить этот вопрос с премьером Польши Дональдом Туском.

Производство могут локализовать на территории республики в рамках формата США — Польша — Украина.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. США сочли более безопасным производить ракеты Patriot для Киева в Польше, а не на Украине, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

"Судя по всему, Вашингтон охладил амбиции Зеленского по локализации производства Patriot на Украине и сделал выбор в пользу польской инициативы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сегодня глава киевского режима хочет обсудить этот вопрос с премьером республики Дональдом Туском , а производство ракет PAC-3 для этих ЗРК локализуют там в рамках формата США — Польша — Украина.

Накануне Зеленский встретился с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, переговоры прошли в закрытом режиме. По их итогам он заявил, что глава Белого дома якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для Patriot.