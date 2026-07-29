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Источник: США охладили амбиции Киева по производству Patriot на Украине - РИА Новости, 29.07.2026
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19:02 29.07.2026 (обновлено: 19:43 29.07.2026)
Источник: США охладили амбиции Киева по производству Patriot на Украине

Зеленский намерен обсудить с Туском производство ракет для Patriot в Польше

© DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/ReleasedРакетная батарея Patriot
Ракетная батарея Patriot - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/Released
Ракетная батарея Patriot. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США считают более безопасным производить ракеты Patriot для Киева в Польше, а не на Украине.
  • Зеленский хочет обсудить этот вопрос с премьером Польши Дональдом Туском.
  • Производство могут локализовать на территории республики в рамках формата США — Польша — Украина.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. США сочли более безопасным производить ракеты Patriot для Киева в Польше, а не на Украине, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Судя по всему, Вашингтон охладил амбиции Зеленского по локализации производства Patriot на Украине и сделал выбор в пользу польской инициативы", — сказал собеседник агентства.
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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Вчера, 15:20
По его словам, сегодня глава киевского режима хочет обсудить этот вопрос с премьером республики Дональдом Туском, а производство ракет PAC-3 для этих ЗРК локализуют там в рамках формата США — Польша — Украина.
Накануне Зеленский встретился с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, переговоры прошли в закрытом режиме. По их итогам он заявил, что глава Белого дома якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для Patriot.
Позднее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что республика выступает за размещение производства на ее территории.
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В миреПольшаУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТускЗРК PatriotДональд ТрампСШАВладислав Косиняк-КамышВооруженные силы Украины
 
 
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