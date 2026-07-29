Рейтинг@Mail.ru
Стоматолог объяснила, на что обратить внимание при выборе зубной пасты - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 29.07.2026
Стоматолог объяснила, на что обратить внимание при выборе зубной пасты

Врач Патлатая: состояние зубов и десен должно учитываться при выборе пасты

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомПара чистит зубы
Пара чистит зубы - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Пара чистит зубы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При выборе зубной пасты важно учитывать состояние зубов и десен, рассказала доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, хирург-стоматолог Надежда Патлатая.
  • В регионах с высоким содержанием фтора в воде лучше выбирать зубные пасты без фторида, а с кальцием.
  • Отбеливающие пасты не стоит использовать постоянно, так как они могут повредить эмаль, а пасты с антимикробным действием при проблемах с деснами следует использовать только по рекомендации врача.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Состояние зубов и десен должно учитываться при выборе пасты, а для индивидуального подбора лучше проконсультироваться со специалистом, рассказала доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, хирург-стоматолог Надежда Патлатая.
"Пасты из массового сегмента обычно сочетают профилактические и лечебные свойства - они рассчитаны на широкий круг пользователей и считаются универсальными. Однако если вы хотите подобрать средство, максимально подходящее именно вам, лучше проконсультироваться со стоматологом. Врач проведет осмотр и даст персональные рекомендации по выбору пасты с учетом состояния ваших зубов и десен", - сказала Патлатая "Ленте.ру".
Космонавт, заместитель начальника Центра по подготовке космонавтов Олег Кононенко выступает на просветительском марафоне Космос со Знанием - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Космонавт Кононенко предложил разработать съедобную зубную пасту
9 апреля, 11:08
По словам стоматолога, при выборе пасты важно учитывать ее состав: в регионах с высоким содержанием фтора в воде лучше выбирать средства без фторида, но с кальцием.
Эксперт также отметила, что отбеливающие пасты не стоит использовать постоянно - они могут повредить эмаль из-за агрессивных веществ. При проблемах с деснами могут помочь пасты с антимикробным действием, но использовать их стоит только по рекомендации врача, чтобы не нарушить микрофлору полости рта, пояснила врач.
Пара чистит зубы перед зеркалом - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Стоматолог раскрыла формулу здоровых зубов
30 июня, 02:16
 
ОбществоЗдоровьеЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала