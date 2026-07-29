Стоматолог объяснила, на что обратить внимание при выборе зубной пасты

Краткий пересказ от РИА ИИ При выборе зубной пасты важно учитывать состояние зубов и десен, рассказала доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, хирург-стоматолог Надежда Патлатая.

В регионах с высоким содержанием фтора в воде лучше выбирать зубные пасты без фторида, а с кальцием.

Отбеливающие пасты не стоит использовать постоянно, так как они могут повредить эмаль, а пасты с антимикробным действием при проблемах с деснами следует использовать только по рекомендации врача.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Состояние зубов и десен должно учитываться при выборе пасты, а для индивидуального подбора лучше проконсультироваться со специалистом, рассказала доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, хирург-стоматолог Надежда Патлатая.

"Пасты из массового сегмента обычно сочетают профилактические и лечебные свойства - они рассчитаны на широкий круг пользователей и считаются универсальными. Однако если вы хотите подобрать средство, максимально подходящее именно вам, лучше проконсультироваться со стоматологом. Врач проведет осмотр и даст персональные рекомендации по выбору пасты с учетом состояния ваших зубов и десен", - сказала Патлатая "Ленте.ру"

По словам стоматолога, при выборе пасты важно учитывать ее состав: в регионах с высоким содержанием фтора в воде лучше выбирать средства без фторида, но с кальцием.