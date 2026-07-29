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Пашинян допустил возможность встречи с Путиным - РИА Новости, 29.07.2026
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15:31 29.07.2026
Пашинян допустил возможность встречи с Путиным

Пашинян допустил возможность встречи с Путиным в будущем

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность встречи в будущем с президентом России Владимиром Путиным.
  • Пашинян допустил проведение референдума по вступлению в ЕС после официальной заявки в Евросоюз.
ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность встречи в будущем с президентом России Владимиром Путиным.
"Встреча возможна. Во всяком случае, обсуждения и контакты у нас обязательно будут", - сказал Пашинян журналистам, отвечая на вопрос, возможна ли его встреча с российским лидером.
В понедельник Путин провел телефонный разговор с Пашиняном по инициативе армянской стороны. Как сообщили в пресс-службе армянского кабмина, Пашинян допустил проведение референдума по вступлению в ЕС после официальной заявки в Евросоюз.
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