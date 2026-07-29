Пашинян допустил возможность встречи с Путиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность встречи в будущем с президентом России Владимиром Путиным.
- Пашинян допустил проведение референдума по вступлению в ЕС после официальной заявки в Евросоюз.
ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность встречи в будущем с президентом России Владимиром Путиным.
"Встреча возможна. Во всяком случае, обсуждения и контакты у нас обязательно будут", - сказал Пашинян журналистам, отвечая на вопрос, возможна ли его встреча с российским лидером.
В понедельник Путин провел телефонный разговор с Пашиняном по инициативе армянской стороны. Как сообщили в пресс-службе армянского кабмина, Пашинян допустил проведение референдума по вступлению в ЕС после официальной заявки в Евросоюз.