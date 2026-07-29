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Пашинян рассказал, кто возглавит его администрацию - РИА Новости, 29.07.2026
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16:19 29.07.2026 (обновлено: 17:19 29.07.2026)
Пашинян рассказал, кто возглавит его администрацию

Администрацию Пашиняна возглавит бывший посол Армении в США Макунц

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его администрацию возглавит бывший посол республики в США Лилит Макунц.
  • Действующий руководитель аппарата Араик Арутюнян стал депутатом парламента от правящей фракции "Гражданский договор".
ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил журналистам, что его администрацию возглавит бывший посол республики в США Лилит Макунц.
В ходе брифинга в среду Пашинян утвердительно ответил на вопрос, соответствуют ли действительности публикации в СМИ о предстоящем назначении Макунц главой аппарата премьер-министра.
Действующий руководитель аппарата Араик Арутюнян стал депутатом парламента от правящей фракции "Гражданский договор".
Макунц занимала должность посла Армении в США В 2021-2025 годах.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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