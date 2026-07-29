Пашинян рассказал, кто возглавит его администрацию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его администрацию возглавит бывший посол республики в США Лилит Макунц.
- Действующий руководитель аппарата Араик Арутюнян стал депутатом парламента от правящей фракции "Гражданский договор".
ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил журналистам, что его администрацию возглавит бывший посол республики в США Лилит Макунц.
В ходе брифинга в среду Пашинян утвердительно ответил на вопрос, соответствуют ли действительности публикации в СМИ о предстоящем назначении Макунц главой аппарата премьер-министра.
Действующий руководитель аппарата Араик Арутюнян стал депутатом парламента от правящей фракции "Гражданский договор".
Макунц занимала должность посла Армении в США В 2021-2025 годах.
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