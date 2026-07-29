В России можно будет устанавливать солнечные панели в многоквартирных домах

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 сентября 2026 года в России снимается запрет на использование микрогенерации (небольшие солнечные панели, ветрогенераторы и подобные установки) в многоквартирных домах.

Второе изменение в законе снимает ограничение на предельный объем выдачи электроэнергии в сеть не более 15 кВт, теперь эту величину будет устанавливать правительство собственными постановлениями.

Правительству предстоит определить правила размещения оборудования на крыше и фасаде многоквартирных домов, а также порядок расчетов за электроэнергию.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Запрет на использование микрогенерации в многоквартирных домах снимается в России с 1 сентября, однако правила подключения небольших солнечных панелей, ветрогенераторов и других подобных установок еще предстоит определить правительству, рассказал РИА Новости аналитик Центра стратегической поддержки отечественных технологий Константин Руденский.

"Закон до сих пор прямо запрещал использовать объекты микрогенерации (небольшие солнечные панели, ветрогенераторы и подобные установки, которые вырабатывают электроэнергию для собственных нужд) в многоквартирных домах. С 1 сентября 2026 года этот запрет снимается", - сказал он.

Руденский добавил, что второе изменение в законе снимает ограничение на предельный объем выдачи электроэнергии в сеть не более 15 кВт. Теперь эту величину будет устанавливать кабмин собственными постановлениями.