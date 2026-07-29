В России снизилась средняя стоимость размещения в отелях в бархатный сезон

Краткий пересказ от РИА ИИ Средняя стоимость размещения в гостиницах России в сентябре — октябре 2026 года снизилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,2 тысячи рублей в сутки.

Наиболее заметное снижение стоимости бронирования наблюдается в пятизвездочных отелях — на 17%, до 17,5 тысячи рублей за ночь.

Средняя стоимость бронирования проживания в загородных отелях уменьшилась на 17% и составила 10,6 тысячи рублей в сутки.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Средняя стоимость размещения в гостиницах России в сентябре-октябре 2026 года снизилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,2 тысячи рублей в сутки, говорится в исследовании платформы Bronevik.com, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Количество заказов практически не изменилось в годовом сопоставлении, однако средняя стоимость размещения снизилась на 9%. Туристы бронируют туристическое жилье на бархатный сезон в среднем за 6,2 тысячи рублей за ночь", - выяснили аналитики, проанализировав ранние бронирования отелей и других объектов размещения для туристических поездок на сентябрь и октябрь 2026 года.

По их данным, наиболее заметное снижение стоимости бронирования наблюдается в пятизвездочных отелях - на 17%, до 17,5 тысячи рублей за ночь. При этом средний чек в "трех звездах" уменьшился на 12% - до 5,9 тысячи рублей за ночь, а в объектах без категории – на 11%, до 3,9 тысячи.

"Чек в четырехзвездочных отелях снизился на 4%, до 9,8 тысячи рублей за ночь, в однозвездочных – на 3%, до 3,6 тысячи рублей", - отмечается в исследовании.

При этом средняя стоимость бронирования проживания в загородных отелях уменьшилась на 17% и составила 10,6 тысячи рублей в сутки, в хостелах - на 16%, до 1,6 тысячи, в гостевых домах - на 12%, до 3,6 тысячи, а в апартаментах - на 7%, до 3,9 тысячи.