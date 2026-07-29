Рейтинг@Mail.ru
В России снизилась средняя стоимость размещения в отелях в бархатный сезон - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:41 29.07.2026
В России снизилась средняя стоимость размещения в отелях в бархатный сезон

В России номера в гостиницах подешевели в бархатный сезон на 9%

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧетыре звезды на входе в гостиницу
Четыре звезды на входе в гостиницу - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Четыре звезды на входе в гостиницу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средняя стоимость размещения в гостиницах России в сентябре — октябре 2026 года снизилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,2 тысячи рублей в сутки.
  • Наиболее заметное снижение стоимости бронирования наблюдается в пятизвездочных отелях — на 17%, до 17,5 тысячи рублей за ночь.
  • Средняя стоимость бронирования проживания в загородных отелях уменьшилась на 17% и составила 10,6 тысячи рублей в сутки.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Средняя стоимость размещения в гостиницах России в сентябре-октябре 2026 года снизилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,2 тысячи рублей в сутки, говорится в исследовании платформы Bronevik.com, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Количество заказов практически не изменилось в годовом сопоставлении, однако средняя стоимость размещения снизилась на 9%. Туристы бронируют туристическое жилье на бархатный сезон в среднем за 6,2 тысячи рублей за ночь", - выяснили аналитики, проанализировав ранние бронирования отелей и других объектов размещения для туристических поездок на сентябрь и октябрь 2026 года.
Пара отдыхает на пляже - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Россияне стали активнее переносить отпуска на осень, показало исследование
19 декабря 2025, 08:55
По их данным, наиболее заметное снижение стоимости бронирования наблюдается в пятизвездочных отелях - на 17%, до 17,5 тысячи рублей за ночь. При этом средний чек в "трех звездах" уменьшился на 12% - до 5,9 тысячи рублей за ночь, а в объектах без категории – на 11%, до 3,9 тысячи.
"Чек в четырехзвездочных отелях снизился на 4%, до 9,8 тысячи рублей за ночь, в однозвездочных – на 3%, до 3,6 тысячи рублей", - отмечается в исследовании.
При этом средняя стоимость бронирования проживания в загородных отелях уменьшилась на 17% и составила 10,6 тысячи рублей в сутки, в хостелах - на 16%, до 1,6 тысячи, в гостевых домах - на 12%, до 3,6 тысячи, а в апартаментах - на 7%, до 3,9 тысячи.
"В классических отелях – на 6% (7,7 тысячи рублей), в апарт-отелях – на 2% (6 тысяч рублей)", - добавили аналитики.
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Названы самые популярные страны у россиян в бархатный сезон
21 июля, 08:06
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала