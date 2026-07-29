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На Западе сделали неожиданное заявление об ударе "Орешником" - РИА Новости, 29.07.2026
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20:37 29.07.2026
На Западе сделали неожиданное заявление об ударе "Орешником"

Мема: РФ могла бы ударить по Европе "Орешником", но не стремится к эскалации

© Кадр видео из соцсетейМомент удара "Орешника" по украинским критическим объектам
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Момент удара "Орешника" по украинским критическим объектам. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия, если бы стремилась к эскалации конфликта с ЕС, могла бы запросто поразить цели в Европе "Орешником", однако она не заинтересована в этом, считает Армандо Мема.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Россия, если бы стремилась к эскалации конфликта с ЕС, могла бы запросто поразить цели в Европе "Орешником", однако она не заинтересована в этом, такое мнение выразил финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Если бы Россия захотела нанести удар по Европе, она могла бы легко сделать это с помощью ракет "Орешник", решительно и точно", — написал он соцсети X.
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Политик отметил, что к эскалации стремится не Москва, а Европа, оказывающая Украине все большую военную поддержку.
"Орешник" представляет собой уникальную российскую разработку — это подвижной ракетный комплекс с одноименной гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности с разделяющейся боевой частью. Она может быть оснащена как ядерной, так и безъядерной боеголовкой.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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