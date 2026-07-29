Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия, если бы стремилась к эскалации конфликта с ЕС, могла бы запросто поразить цели в Европе "Орешником", однако она не заинтересована в этом, считает Армандо Мема.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Россия, если бы стремилась к эскалации конфликта с ЕС, могла бы запросто поразить цели в Европе "Орешником", однако она не заинтересована в этом, такое мнение выразил финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
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Политик отметил, что к эскалации стремится не Москва, а Европа, оказывающая Украине все большую военную поддержку.
"Орешник" представляет собой уникальную российскую разработку — это подвижной ракетный комплекс с одноименной гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности с разделяющейся боевой частью. Она может быть оснащена как ядерной, так и безъядерной боеголовкой.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.