Краткий пересказ от РИА ИИ Россия, если бы стремилась к эскалации конфликта с ЕС, могла бы запросто поразить цели в Европе "Орешником", однако она не заинтересована в этом, считает Армандо Мема.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Россия, если бы стремилась к эскалации конфликта с ЕС, могла бы запросто поразить цели в Европе "Орешником", однако она не заинтересована в этом, такое мнение выразил финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Если бы Россия захотела нанести удар по Европе , она могла бы легко сделать это с помощью ракет "Орешник", решительно и точно", — написал он соцсети X

Политик отметил, что к эскалации стремится не Москва, а Европа, оказывающая Украине все большую военную поддержку.

"Орешник" представляет собой уникальную российскую разработку — это подвижной ракетный комплекс с одноименной гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности с разделяющейся боевой частью. Она может быть оснащена как ядерной, так и безъядерной боеголовкой.