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Опрос показал, сколько американцев не одобряют работу Трампа - РИА Новости, 29.07.2026
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16:52 29.07.2026
Опрос показал, сколько американцев не одобряют работу Трампа

CNN: 73% американцев считают, что Трамп игнорирует главные проблемы США

© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рекордные 73% американцев считают, что президент Дональд Трамп не уделяет должного внимания наиболее важным проблемам страны.
  • Общий рейтинг одобрения работы Трампа на посту главы государства держится на уровне 34%, при этом половина опрошенных категорически не одобряет его деятельность.
  • Самые низкие показатели одобрения Трампа наблюдаются по вопросам ситуации в Иране (28%), борьбы с инфляцией (25%) и ситуации с ценами на бензин (21%).
ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Рекордные 73% американцев считают, что президент США Дональд Трамп не уделяет должного внимания наиболее важным проблемам страны, следует из опроса телеканала CNN и компании SSRS.
"Рекордные 73% взрослых американцев считают, что президент Дональд Трамп уделял недостаточно внимания важнейшим проблемам страны, и лишь 27% считают, что он расставлял приоритеты правильно", - говорится в публикации.
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Общий рейтинг одобрения работы Трампа на посту главы государства держится на уровне 34%. Согласно результатам исследования, половина опрошенных категорически не одобряет деятельность лидера страны, что является самым высоким показателем за оба его президентских срока.
Уровень поддержки американского лидера значительно снизился и среди его однопартийцев. Среди республиканцев уровень одобрения упал до нового минимума в 78%, при этом лишь 19% из них оптимистично настроены относительно оставшейся части его второго срока (весной этот показатель составлял 38%).
По данным опроса, самые низкие показатели Трампа наблюдаются по трем вопросам: лишь 28% одобряют его действия в отношении ситуации в Иране, 25% — борьбу с инфляцией и 21% — ситуацию с ценами на бензин.
Примерно две трети участников исследования считают, что политика Трампа привела к ухудшению экономической ситуации, а его решения по иранскому конфликту нанесли ущерб стране.
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Опрос также выявил недовольство граждан строительными проектами Трампа в Вашингтоне и его "преследованием личных деловых интересов". Больше половины респондентов возмущены тем, что президент заработал свыше 2 миллиардов долларов в прошлом году, находясь на государственном посту, и инициировал работы по реконструкции Белого дома.
Опрос был проведен компанией SSRS онлайн и по телефону в период с 23 по 27 июля среди 1225 взрослых жителей США, общая погрешность выборки составляет около 3,2 процентного пункта.
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