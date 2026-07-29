Опрос показал, сколько американцев не одобряют работу Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ Рекордные 73% американцев считают, что президент Дональд Трамп не уделяет должного внимания наиболее важным проблемам страны.

Общий рейтинг одобрения работы Трампа на посту главы государства держится на уровне 34%, при этом половина опрошенных категорически не одобряет его деятельность.

Самые низкие показатели одобрения Трампа наблюдаются по вопросам ситуации в Иране (28%), борьбы с инфляцией (25%) и ситуации с ценами на бензин (21%).

ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Рекордные 73% американцев считают, что президент США Дональд Трамп не уделяет должного внимания наиболее важным проблемам страны, следует из опроса телеканала Рекордные 73% американцев считают, что президент США Дональд Трамп не уделяет должного внимания наиболее важным проблемам страны, следует из опроса телеканала CNN и компании SSRS.

"Рекордные 73% взрослых американцев считают, что президент Дональд Трамп уделял недостаточно внимания важнейшим проблемам страны, и лишь 27% считают, что он расставлял приоритеты правильно", - говорится в публикации.

Общий рейтинг одобрения работы Трампа на посту главы государства держится на уровне 34%. Согласно результатам исследования, половина опрошенных категорически не одобряет деятельность лидера страны, что является самым высоким показателем за оба его президентских срока.

Уровень поддержки американского лидера значительно снизился и среди его однопартийцев. Среди республиканцев уровень одобрения упал до нового минимума в 78%, при этом лишь 19% из них оптимистично настроены относительно оставшейся части его второго срока (весной этот показатель составлял 38%).

По данным опроса, самые низкие показатели Трампа наблюдаются по трем вопросам: лишь 28% одобряют его действия в отношении ситуации в Иране , 25% — борьбу с инфляцией и 21% — ситуацию с ценами на бензин.

Примерно две трети участников исследования считают, что политика Трампа привела к ухудшению экономической ситуации, а его решения по иранскому конфликту нанесли ущерб стране.

Опрос также выявил недовольство граждан строительными проектами Трампа в Вашингтоне и его "преследованием личных деловых интересов". Больше половины респондентов возмущены тем, что президент заработал свыше 2 миллиардов долларов в прошлом году, находясь на государственном посту, и инициировал работы по реконструкции Белого дома.