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В программе ОМС с этого года появился блок исследований по старению - РИА Новости, 29.07.2026
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10:19 29.07.2026
В программе ОМС с этого года появился блок исследований по старению

Мурашко: программа ОМС с этого года содержит набор исследований по старению

© Fotolia / Oksana KuzminaВрач за компьютером
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Fotolia / Oksana Kuzmina
Врач за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам России добавлен блок с наборами исследований по старению человека, сообщил Михаил Мурашко.
  • Врач оценивает риски возникновения заболеваний и проводит скрининговые исследования.
  • Ряд регионов начал комбинировать диспансеризацию и консультирование по вопросам здорового долголетия.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам России с этого года содержит блок, включающий наборы исследований по старению человека, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В программе государственных гарантий с этого года появился блок, который включает определенные наборы исследований в зависимости от формата, по которому реализуется старение человека", - сказал Мурашко в интервью "Комсомольской правде".
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Он отметил, что врач оценивает риски возникновения заболеваний и проводит скрининговые исследования. При этом ряд регионов уже начал комбинировать диспансеризацию и консультирование по вопросам здорового долголетия.
"Но долголетие - это не только медицина. Важную роль играют и спорт, и искусство, и даже простое человеческое общение. Это и поддерживает физическую форму, и предотвращает социальную изоляцию, когнитивные нарушения, помогает поддержанию активности головного мозга", - подчеркнул министр.
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