В программе ОМС с этого года появился блок исследований по старению

Краткий пересказ от РИА ИИ В программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам России добавлен блок с наборами исследований по старению человека, сообщил Михаил Мурашко.

Врач оценивает риски возникновения заболеваний и проводит скрининговые исследования.

Ряд регионов начал комбинировать диспансеризацию и консультирование по вопросам здорового долголетия.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам России с этого года содержит блок, включающий наборы исследований по старению человека, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"В программе государственных гарантий с этого года появился блок, который включает определенные наборы исследований в зависимости от формата, по которому реализуется старение человека", - сказал Мурашко в интервью "Комсомольской правде".

Он отметил, что врач оценивает риски возникновения заболеваний и проводит скрининговые исследования. При этом ряд регионов уже начал комбинировать диспансеризацию и консультирование по вопросам здорового долголетия.