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В Челябинском зоопарке из-за жары умер северный олень - РИА Новости, 29.07.2026
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15:38 29.07.2026 (обновлено: 15:39 29.07.2026)
В Челябинском зоопарке из-за жары умер северный олень

В Челябинском зоопарке из-за жары умер северный олень Байкит

© Фото : Челябинский зоопарк/ВКонтактеСеверный олень Байкит
Северный олень Байкит - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Челябинский зоопарк/ВКонтакте
Северный олень Байкит. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самец северного оленя по имени Байкит умер в Челябинском зоопарке из-за жары.
  • Сотрудники зоопарка пытались его спасти, но терапия не дала эффекта.
  • Вскрытие показало, что причиной смерти стали коронарная и легочная недостаточности, а также атония кишечника.
ЧЕЛЯБИНСК, 29 июл - РИА Новости. Северный олень Байкит, много лет проживший в Челябинском зоопарке и ставший восемь раз отцом, скончался из-за жары, сотрудники зверинца до последнего момента пытались его спасти, сообщил зоопарк.
"Такая жара, к сожалению, не прошла для нас бесследно. Пал самец северного оленя Байкит. Плоховато ему стало еще в середине прошлой недели. Девочки-ветеринары и зоологи бились за него несколько дней: перевели в тень, регулярно проливали вольер водой для охлаждения, поддерживали медикаментозно всеми возможными способами, но терапия не дала никакого эффекта", - говорится в сообщении зверинца на странице в соцсети "ВКонтакте".
Вскрытие показало, что причиной смерти стали коронарная недостаточность, легочная недостаточность и атония кишечника - те состояния, которые могут развиться при воздействии высоких внешних температур и сопутствующего перегрева, отмечается в сообщении.
В зоопарке уточнили, что Байкит приехал в зоопарк совсем юным и "гулял по территории с мамой Галей", потом "возмужал", "стал отцом – целых восемь раз".
В Челябинске последние несколько дней температура воздуха составляет 32-35 градусов, без ветра.
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