В Челябинском зоопарке из-за жары умер северный олень

Краткий пересказ от РИА ИИ Самец северного оленя по имени Байкит умер в Челябинском зоопарке из-за жары.

Сотрудники зоопарка пытались его спасти, но терапия не дала эффекта.

Вскрытие показало, что причиной смерти стали коронарная и легочная недостаточности, а также атония кишечника.

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июл - РИА Новости. Северный олень Байкит, много лет проживший в Челябинском зоопарке и ставший восемь раз отцом, скончался из-за жары, сотрудники зверинца до последнего момента пытались его спасти, сообщил зоопарк.

"Такая жара, к сожалению, не прошла для нас бесследно. Пал самец северного оленя Байкит. Плоховато ему стало еще в середине прошлой недели. Девочки-ветеринары и зоологи бились за него несколько дней: перевели в тень, регулярно проливали вольер водой для охлаждения, поддерживали медикаментозно всеми возможными способами, но терапия не дала никакого эффекта", - говорится в сообщении зверинца на странице в соцсети " ВКонтакте ".

Вскрытие показало, что причиной смерти стали коронарная недостаточность, легочная недостаточность и атония кишечника - те состояния, которые могут развиться при воздействии высоких внешних температур и сопутствующего перегрева, отмечается в сообщении.

В зоопарке уточнили, что Байкит приехал в зоопарк совсем юным и "гулял по территории с мамой Галей", потом "возмужал", "стал отцом – целых восемь раз".