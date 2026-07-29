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Ограничения против Telegram могут быть усилены, считает эксперт - РИА Новости, 29.07.2026
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11:35 29.07.2026 (обновлено: 13:28 29.07.2026)
Ограничения против Telegram могут быть усилены, считает эксперт

Зыков: ограничения против Telegram могут быть усилены из-за дела Дурова

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип мессенджера Telegram на экране телефона. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявлены обвинения в содействии терроризму, и он объявлен в международный розыск.
  • IT-эксперт Владимир Зыков полагает, что ограничения в отношении Telegram в России могут быть усилены.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ограничения в отношении Telegram в России могут быть усилены после предъявления основателю мессенджера Павлу Дурову обвинений в содействии терроризму, полагает IT-эксперт Владимир Зыков.
Ранее в среду ФСБ России сообщила, что Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется в международный розыск. Там добавили, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.
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"С учетом последних событий нельзя исключать дальнейшего усиления ограничений. Например, впоследствии перебросить статус экстремистской организации и на сам Telegram", - сказал Зыков РИА Новости.
Как в свою очередь отметил адвокат Андрей Алешкин в беседе с aif.ru, пока Telegram не признан экстремистским, ответственности за оплату подписок в мессенджере для пользователей нет, однако в будущем такие риски могут возникнуть.
"Пока Telegram не признали экстремистским, ответственности за оплату подписок там у нас нет. Но в дальнейшем, безусловно, определенные риски есть, это может стать финансированием экстремистской организации. Поэтому все подписки в итоге отвалятся", - сказал Алешкин.
Роскомнадзор еще в августе прошлого года начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram для противодействия преступникам. А с февраля ведомство активно замедляет всю работу Telegram в России - из-за нарушения российского законодательства.
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