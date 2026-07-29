Ограничения против Telegram могут быть усилены, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявлены обвинения в содействии терроризму, и он объявлен в международный розыск.

IT-эксперт Владимир Зыков полагает, что ограничения в отношении Telegram в России могут быть усилены.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ограничения в отношении Telegram в России могут быть усилены после предъявления основателю мессенджера Павлу Дурову обвинений в содействии терроризму, полагает IT-эксперт Владимир Зыков.

Ранее в среду ФСБ России сообщила, что Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется в международный розыск. Там добавили, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.

"С учетом последних событий нельзя исключать дальнейшего усиления ограничений. Например, впоследствии перебросить статус экстремистской организации и на сам Telegram", - сказал Зыков РИА Новости.

Как в свою очередь отметил адвокат Андрей Алешкин в беседе с aif.ru , пока Telegram не признан экстремистским, ответственности за оплату подписок в мессенджере для пользователей нет, однако в будущем такие риски могут возникнуть.

"Пока Telegram не признали экстремистским, ответственности за оплату подписок там у нас нет. Но в дальнейшем, безусловно, определенные риски есть, это может стать финансированием экстремистской организации. Поэтому все подписки в итоге отвалятся", - сказал Алешкин.