В аэропортах Бугульмы и Нижнекамска ввели ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Бугульмы и Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Бугульма, Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.