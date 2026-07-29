Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучала воздушная тревога.
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит воздушная тревога.
"Взрыв прогремел в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Спустя некоторое время телеканал сообщил еще об одном взрыве в Одессе.
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